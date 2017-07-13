Власти Онтарио запретили продавать вина из поселений Иудеи и Самарии как израильские

Совет по контролю над торговлей алкогольными напитками канадской провинции Онтарио опубликовал официальное распоряжение, запрещающее магазинам в провинции продавать вина из поселений Иудеи и Самарии с этикеткой "Сделано в Израиле".

В частности, запрет распространяется на вина из виноградников Псагот и Шило, расположенных "на оккупированном Западном берегу".

В письме подчеркивается, что правительство Канады не признает израильского суверенитета над территориями, оккупированными в 1967 году, включая Западный берег, Восточный Иерусалим и Голанские высоты, сообщает портал NRG.