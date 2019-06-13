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Экономика

Борьба с дефицитом: секвестр, налог на гибридные автомобили и взыскание долгов со страховых компаний

время публикации: 13 июня 2019 г., 20:22 | последнее обновление: 13 июня 2019 г., 20:22 блог версия для печати фото
Минфин опубликовало пакет мер, призванных сократить дефицит госбюджета
Замминистра здравоохранения Яаков Лицман
Борьба с дефицитом: секвестр, налог на гибридные автомобили и взыскание долгов со страховых компаний

Министерство финансов опубликовало пакет мер, призванных сократить дефицит государственного бюджета еще до формирования нового правительства и утверждения закона о госбюджете на 2020 год.

На текущий момент дефицит бюджета превышает максимально разрешенную законом планку почти на 1% или на 10 миллиардов шекелей. Программа минфина, в случае ее утверждения в полном объеме, позволит сократить его на 3,25 миллиарда шекелей.

Бюджет 2019 года будет сокращен на 1,15 миллиарда шекелей. Эти деньги пойдут на нужды министерства обороны (800 млн шекелей) и финансирование программы субсидирования групп продленного дня в детских садах и младших классах начальной школы на 2019 год (350 млн шекелей).

При этом речь идет не об одногодичном сокращении, а о сокращении базового бюджета. Это означает, что министерства будут вынуждены сокращать и отменять проекты на постоянной основе. В 2020 году это сокращение позволит оплатить субсидирование продленок (900 млн шекелей) и сократить дефицит госбюджета.

Замминистра здравоохранения Яаков Лицман ("Яадут а-Тора") уже заявил, что выступит против сокращения бюджета его министерства.

Еще полмиллиарда в 2020 году будет получено за счет повышения с 30% до 45% налога на покупку автомобилей с гибридным двигателем. В дальнейшем планируется дополнительное повышение, которое даст миллиард шекелей налоговых поступлений в год.

После многолетнего игнорирования проблемы и через два года после принятия соответствующего закона, министерство финансов наконец подготовило инструкции по взысканию со страховых компаний сумм, выплаченных их клиентам Ведомством национального страхования ("Битуах Леуми"). В ближайшие два года речь идет о трех миллиардах шекелей, из которых один миллиард минфин рассчитывает получить уже в 2020 году.

150 миллионов шекелей минфин намерен взять из кассы государственного управления лотерей ("Мифаль а-Пайс").

При этом в министерстве финансов подчеркивают, что речь идет об экстренных мерах, принимаемых в обстановке политического кризиса и очевидной задержки в принятии государственного бюджета на 2020 год.

Гораздо более серьезные шаги, направленные на сокращение правительственных расходов, изыскание дополнительных источников дохода и стимулирование экономического роста, будут включены в проект следующего госбюджета. Отметим, что в 2020 году, чтобы вписаться в рамки закона, придется изыскивать более 20 миллиардов шекелей.

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