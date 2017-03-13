Intel подтвердил покупку Mobileye: крупнейшая сделка в истории израильского хайтека

Через час после публикации первичной информации корпорация Intel официально подтвердила сообщение о покупке израильской компании Mobileye, специализирующейся на разработке автоматических технологий для безопасного вождения автомобилей и для автономных автомобилей.

Стоимость сделки – 15,3 миллиарда долларов США (63,54 доллара за акцию), что делает ее крупнейшей в истории израильской высокотехнологичной промышленности. Intel заплатил за Mobileye на 40% выше текущей рыночной цены акций (47,3 доллара).

Следует отметить, что сделка требует утверждения собранием акционеров Mobileye и антимонопольными регуляторами. Ожидаемый срок утверждения – 9 месяцев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу после подтверждения информации о сделке опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook поздравление следующего содержания: "Поздравляю Mobileye! Израильская гениальность, гордость Израиля!"

Согласно заявлению основателей и руководителей компании профессора Амнона Шашуа (замгендиректор по технологиям) и Зива Авирама (гендиректор), сделанному на встрече с работниками, Intel передаст под контроль Mobileye свой департамент по разработке умных автомобилей. Компания сохранит свое руководство и бренд.

Mobileye была создана в 1999 году и базируется в Иерусалиме. Доходы компании в 2016 году составили 358 миллионов долларов, а чистая прибыль – 173 миллиона долларов.

В результате сделки несколько сотен работников компании получат около 1,2 миллиарда долларов в результате реализации опционов. Первый инвестор Mobileye владелец "Кольмобиль" Шмуэль Харлап, владеющий 9% акций, получит около 1,38 миллиарда долларов, Шашуа и Авирам, которым принадлежат около 7,5% акций каждому, получат по 1,1 миллиарда долларов.

Компания хорошо известна на мировом рынке как производитель вспомогательных технологий для предупреждения об авариях. По состоянию на 2017 год ее системы устанавливаются на 313 моделях автомобилей 27 производителей. Кроме того, около 23% доходов компания получает от продажи систем для установки на старых автомобилях.

В 2016 году Mobileye подписал договор о сотрудничестве Intel и BMW о совместной разработке самоуправляемых автомобилей.

Отметим, что данная сделка добавит головной боли руководству Банка Израиля, поскольку повлечет за собой значительный приток в страну иностранной валюты и еще сильнее укрепит позиции израильского шекеля.

В марте 2013 года разработки Mobileye были показаны президенту США Бараку Обаме во время его визита в Израиль.





