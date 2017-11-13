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Экономика

Налоговое управление ужесточает требования к израильтянам, уехавшим на заработки за границу

время публикации: 06:17 | последнее обновление: 06:36 блог версия для печати фото
Налоговое управление ужесточает требования к израильтянам, уехавшим на заработки за границу
Налоговое управление ужесточает требования к израильтянам, уехавшим на заработки за границу
Налоговое управление ужесточает требования к израильтянам, уехавшим на заработки за границу

Налоговое управление Израиля опубликовало новые правила налогообложения израильтян, уехавших на заработки за границу (relocation), существенно ужесточив их.

Согласно закону, израильтянин, работающий за границей и платящий налоги в стране, с которой у Израиля есть договор о предотвращении двойного налогообложения, должен доплачивать в Израиле разницу в налогообложении, если Израиль остается центром его жизни. В случае, если он сумел доказать, что центр его жизни находится за границей, то налоги в Израиле он должен будет платить только с доходов, получаемых в Израиле.

Новые правила направлены на ужесточение определения центра жизни.

Согласно новым требованиям, для освобождения от налогообложения в Израиле уехавший на заработки за границу должен иметь постоянное место проживания (то есть не отель или временное жилье). В случае если такового не имеется, то израильтянин будет признаваться проживающим за границей в случае, если он пробыл за границей не менее 36 месяцев, а его семья (супруг/а и дети) – не менее 30 месяцев.

Как сообщает "Глобс", требование по поводу семьи является существенным изменением, поскольку до сих пор суды признавали случаи, когда экспатриант признавался живущим за границей, а его семья – живущей в Израиле.

Еще одно существенное изменение – если уехавший на заработки за границу имеет постоянное место жительства в Израиле помимо постоянного места жительства за границей, он будет считаться живущим за границей только через год после отъезда, а не сразу, как было до сих пор. В результате работнику придется платить за этот год налоги в Израиле.

Также уезжающий на заработки должен предоставить израильскому налоговому управлению справку о проживании в другой стране за первый и за последний год проживания. В случае, если страна проживания не выдает такие справки, он обязан обратиться в отдел международного налогообложения. Также работнику придется в обязательном порядке предъявлять налоговому управлению документы об уплате налога за границей.

За период между днем выезда за границу и днем получения статуса проживающего за границей уехавшему придется платить налоги в Израиле. Компаниям, отправляющим своих работников на длительный срок за границу, придется подавать на них документы каждый год.

Кроме того, ранее рассматривался, но не являлся обязательным, срок пребывания в Израиле (менее 65 дней в налоговом году для работника и менее 80 дней в налоговом году для его семьи). По новым правилам срок пребывания в Израиле незначительно увеличен, однако стал фактором, учитываемым в обязательном порядке – менее 75 дней в налоговом году для работника и менее 85 дней в налоговом году для его семьи.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 1 мая 2014 г.
Израиль начал передавать США финансовую информацию об американских гражданах
// NEWSru.co.il // Экономика // 16 марта 2009 г.
"Верни деньги на родину и спи спокойно". Инициатива минфина для укрывателей налогов







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