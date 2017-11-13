Emirates закупает десятки новых самолетов

Авиакомпания Emirates Airlines подписала контракт на закупку 40 самолетов Boeing 787-10 Dreamliner. Как сообщил генеральный директор авиакомпании шейх Ахмад бин Саид аль-Мактум, сумма сделки составила 15,1 миллиарда долларов.

Тем самым общая сумма заказов, сделанных авиакомпанией у американского концерна, составит 90 миллиардов долларов. Emirates уже получили 165 лайнеров Boeing 777. Еще 164 таких самолетов будут поставлены в будущем.

Поставки Boeing 787-10 начнутся в 2023 году и продлятся по меньшей мере 10 лет. Значительная часть новых самолетов призвана прийти на смену лайнерам, эксплуатирующимся сейчас.

Добавим, что Emirates также заключила крупный контракт с единственным конкурентом американского гиганта – европейским концерном Airbus. 100 самолетов Airbus 380 уже закуплены, но будут приобретены еще 45.