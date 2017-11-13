В Кнессете вновь обсуждается повышение пенсионного возраста для женщин до 64 лет

На экономической комиссии Кнессета состоялось обсуждение предложения Моше Гафни ("Яадут а-Тора") повысить пенсионный возраст для женщин до 64 лет. Радиостанция "Кан Бет" передала, что большинство членов комиссии одобрили предложение.

По информации The Marker, согласно предложению Моше Гафни, пенсионный возраст для женщин будет повышаться постепенно, в течение ближайших 10 лет, а не восьми лет, как это ранее было предложено минфином. При этом министр социальной защиты, предлагает увеличить "переходный период" до 12 лет.

Вместе с повышением пенсионного возраста, законодатели предлагают увеличить до двух лет срок, в течение которого женщины старше 55 лет смогут получать пособие по безработице. Кроме того, в законопроекте содержится пункт об увеличении в 2,5 раза размера отрицательного подоходного налога для женщин предпенсионного возраста, зарплата которых ниже минимальной зарплаты.

Женщины предпенсионного возраста, стремящиеся сменить поле деятельности, смогут получить от министерства экономики "ваучер" на профессиональные курсы.

Отметим, что Управление по контролю над рынком страхования, пенсий и капитала ранее заявляло, что в случае, если пенсионный возраст женщин не будет повышен, это неизбежно приведет к сокращению пенсионных прав всех членов фонда.





