Новое коллективное соглашение охватило 200 работников "Камерного театра"

Всеизраильская федерация профсоюзов "Гистадрут", рабочий комитет "Камерного театра" и администрация театра подписали новый коллективный договор, охватывающий около двухсот работников театра, среди которых - работники администрации и отдела продаж, и технических подразделений (рабочие сцены, осветители, звукооператоры, костюмеры и др.).

Пресс-служба "Гистадрута" отмечает, что соглашение, которое будет в силе до июня 2019 года, было подписано после продолжительных, интенсивных и сложных переговоров. Оно включает в себя помимо прочего, урегулировании условий заработной платы работников, условия занятости которых до сих пор не были упорядочены.

В соглашении, в частности, предусмотрено, что каждый работник получит бонус из расчета 870 шекелей за каждый проработанный до настоящего времени год в театре. Эта выплата будет проведена в два этапа в течение двух месяцев после подписания соглашения. Помимо этого, предусмотрена разовая выплата всем работникам по случаю подписания соглашения в размере 3.560 шекелей.

В соглашении также предусмотрено, что работники, проработавшие в театре более двух лет, получат постоянный статус ("квиют"). Также в соглашение оговорен механизм увольнения работников, дающий весомую роль при принятии подобных решений "Гистадруту" и рабочему комитету.

Председатель Гистадрута Ави Нисанкорен заявил на церемонии подписания соглашения: "Речь идет о хорошем соглашении, которое предусматривает баланс между улучшением условий труда и оплаты работников и интересами администрации театра. Я хочу поблагодарить работников и членов рабочего комитета за твердость духа, проявленную в ходе переговоров, а также администрацию "Камерного театра" - за сотрудничество".