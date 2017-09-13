Солдаты-срочники получат новые льготы при проезде на общественном транспорте

Министр финансов Моше Кахлон и министр обороны Авигдор Либерман приняли решение расширить льготы для военнослужащих срочной службы в Армии обороны Израиля. В соответствии с соглашением, которое будет подписано в ближайшее время, "срочники" смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом по пятницам и субботам, даже если они в гражданской одежде.

Льгота распространяется и на автобусы, и на поезда. Для бесплатного проезда нужно будет предъявить удостоверение военнослужащего ("хогер"). Ожидается, что льгота вступит в силу в течение нескольких недель. Стоимость льготы оценивается в 30 миллионов шекелей в год, ее будут в равных долях финансировать министерство финансов и министерство обороны.

Пресс-служба партии "Кулану" отмечает, что реализация нововведения стала возможной благодаря новой системе взаиморасчетов, на которую переходят министерство обороны и министерство транспорта. Если до сих пор стоимость бесплатного проезда военнослужащих рассчитывалась примерно, на основании опросов и прогнозов, то по новым правилам военнослужащие-срочники будут прикладывать "хогер" к считывающему устройству в автобусе и тем самым фиксировать свою поездку. До сих пор такая система успешно применялась в поездах. Министерство обороны будет оплачивать фактическое количество совершенных военнослужащими поездок.

"Ранее мы совершили ключевое изменение, повысив зарплату солдат на 50%, и сейчас мы делаем еще один важный шаг, призванный помочь им, - прокомментировал свое решение министр финансов Моше Кахлон. - Ведь это наши сыновья и дочери, они защищают нас всех, и это меньшее, чем мы можем отблагодарить их".