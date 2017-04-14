Самые безопасные страны для путешествий: Финляндия, ОАЭ, Исландия. Израиль на 103 месте

Всемирный экономический форум (World Economic Forum, WEF) опубликовал рейтинг самых безопасных стран для туристических путешествий, в соответствии с параметрами, определенными экспертами этой организации.

Как показано на сводной таблице рейтинга, по состоянию на 2017 год, самыми безопасными странами для путешествий являются: Финляндия, ОАЭ и Исландия.

В первую десятку наиболее безопасных стран также попали: Оман, Гонконг, Сингапур, Норвегия, Швейцария, Руанда и Катар.

Вторая десятка рейтинга выглядит так: Португалия, Люксембург, Новая Зеландия, Австрия, Эстония, Швеция, Словения, Испания, Нидерланды и Марокко.

Франция в этом рейтинге оказалась только на 67 месте, Италия – на 70-м, Великобритания – на 78-м, США – на 84-м. Все эти страны уступают, например, Зимбабве (60-е место рейтинга).

Израиль занял 103-ю строчку, близко к концу списка. Россия оказалась 109-й, Украина – 127-й, уступив даже Ливану (105-е место). Египет – 130-й.

Тройка самых опасных стран мира для путешественников выглядит так: Сальвадор, Йемен, Колумбия.

При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как вооруженные конфликты, уровень преступности, террористическая угроза.

Рейтинг безопасности был частью более глобального рейтинга привлекательности стран для туристов, в котором лидируют Испания, Франция, Германия, Япония и Великобритания. Однако, как было отмечено выше, все эти страны не считаются наиболее безопасными. Испания, например, в рейтинге безопасности 18-я, Франция – 67-я, Германия – 51-я, Япония – 26-я, Великобритания – 78-я.

Рейтинг WEF небезупречен. В нем, например, не учитывается риск стать жертвой мелкой кражи. Второе место отдано ОАЭ, где можно оказаться за решеткой за фривольное поведение или употребление алкоголя в общественном месте. Оман граничит с Йеменом, где в последние годы ведутся боевые действия (напомним, Йемен в числе стран, замыкающих рейтинг безопасности). Руанда, которая в этом рейтинге названа самой безопасной страной Африки, по рейтингу World Happiness Report входит в число самых несчастных стран в мире, около 60% населения этой страны живет ниже уровня бедности, следствием чего является высокий уровень преступности. Марокко оказалось в первой 20-ке рейтинга, хотя многие теракты в Европе в течение последних лет были совершены выходцами из этой страны, в некоторых районах которой туристам находиться небезопасно.