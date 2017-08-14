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Экономика

СМИ называют имена потенциальных покупателей "Едиот Ахронот"

время публикации: 06:46 | последнее обновление: 07:20 блог версия для печати фото
Патрик Драи
Леонид Блаватник
Арнон Мозес

В понедельник, 14 августа, газета "Гаарец" сообщила имя возможного покупателя израильской издательской группы "Едиот Ахронот". По сведениям Нати Тукера, покупателем может стать 53-летний французский миллиардер Патрик Драи, основатель и глава телекоммуникационной корпорации Altice.

"Гаарец" пишет, что Драи сначала выкупит акции обанкротившегося бизнесмена Элиэзера Фишмана (34%), а затем намерен приобрести долю Арнона (Нони) Мозеса – нынешнего владельца "Едиот Ахронот".

Представители Драи и Мозеса эту информацию не комментируют.

Отметим, что в конце прошлой недели Второй канал ИТВ сообщал, что в рамках расследования так называемого "дела 2000" проверяется информация о беседе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и Арнона Мозеса, во время которой глава правительства якобы предлагал свое содействие по продаже "Едиот Ахронот" американскому бизнесмену, уроженцу Одессы, Леониду Блаватнику.

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// NEWSru.co.il // Экономика // 6 июля 2006 г.
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