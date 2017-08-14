СМИ называют имена потенциальных покупателей "Едиот Ахронот"

В понедельник, 14 августа, газета "Гаарец" сообщила имя возможного покупателя израильской издательской группы "Едиот Ахронот". По сведениям Нати Тукера, покупателем может стать 53-летний французский миллиардер Патрик Драи, основатель и глава телекоммуникационной корпорации Altice.

"Гаарец" пишет, что Драи сначала выкупит акции обанкротившегося бизнесмена Элиэзера Фишмана (34%), а затем намерен приобрести долю Арнона (Нони) Мозеса – нынешнего владельца "Едиот Ахронот".

Представители Драи и Мозеса эту информацию не комментируют.

Отметим, что в конце прошлой недели Второй канал ИТВ сообщал, что в рамках расследования так называемого "дела 2000" проверяется информация о беседе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и Арнона Мозеса, во время которой глава правительства якобы предлагал свое содействие по продаже "Едиот Ахронот" американскому бизнесмену, уроженцу Одессы, Леониду Блаватнику.