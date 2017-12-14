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Экономика

"Тева" объявила о намерении уволить 25% штата по всему миру, 1.700 человек в Израиле

время публикации: 14:14 | последнее обновление: 15:02 блог версия для печати фото
"Тева" объявила о намерении уволить 25% штата по всему миру
Новый генеральный директор израильского фармацевтического концерна "Тева" Карл Шульц

Новый генеральный директор израильского фармацевтического концерна "Тева" Кэр Шульц представил программу реорганизации, в рамках которой в ближайшие два года концерн уволит 14 тысяч работников (25% штата) в США, Европе, Израиле и в Азии.

Увольнения будут сопровождаться закрытием и продажей предприятий и исследовательских центров. Письма об увольнении будут разосланы в течение трех месяцев. Компания уже начала переговоры с рабочими комитетами.

В Израиле будут уволены в течение двух лет 1.700 человек. В частности, два завода компании в Иерусалиме будут закрыты, а завод в Кирьят-Шмоне - продан.

Компания также объявила об отмене выплаты дивидендов акционерам.

Торги по акциям компании на Тель-Авивской бирже временно остановлены.

Причина сокращений - долги в размере 35 миллиардов долларов, вызванные неудачными покупками, сделанными предыдущим руководством концерна.

Министр экономики Эли Коэн заявил, что после обращения руководства страны директорат фармацевтического концерна "Тева" принял решение исключить из программы увольнений заводы, расположенные в Негеве и в Галилее.

В частности, в Галилее находится завод "Мигда" (Кирьят-Шмона, 250 работников), а в Негеве – завод "Тева-Тек" (Рамат-Ховав, 880 работников).

Ранее с Шульцем говорил премьер-министр Биньямин Нетаниягу, а представители руководства концерна провели встречу с председателем Всеобщей федерации профсоюзов Ави Нисанкореном.

Ранее израильские СМИ сообщили, что руководство намерено уволить 3,3 тысячи сотрудников в Израиле и закрыть или продать в ближайшие месяцы практически все израильское производство. Оставшиеся предприятия будут работать над производством сложных препаратов.

Согласно изданию, на продажу будут выставлены завод по производству пластика в Кирьят-Шмоне и большой логистический склад в Шоаме.

Завод "Плантекс" в Нетании планируется закрыть, переведя производство в Китай и Индию. Также планируется закрыть исследовательский центр "Асиа" в Петах-Тикве и завод "Тева-Тек" в Рамат-Ховаве, исследовательский центр "Абик" в Нетании, заводы в Ашдоде и один из двух заводов в Иерусалиме. В штаб-квартире "Тевы" в Петах-Тикве планируется уволить 650 работников.

В ответ на эти публикации "Гистадрут" объявил в воскресенье, 17 декабря, всеобщую забастовку солидарности, которая продлится до 12:00 часов. Заводы "Тевы" будут бастовать весь день.



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