"Калькалист" представил оценку имущества лидеров израильских партий

Газета "Калькалист" опубликовала оценку стоимости имущества глав израильских партий, основанную как на внешней экспертизе, так и на собственных декларациях политиков.

Согласно изданию, добровольно представили информацию о своих капиталах только четверо политиков – Авигдор Либерман (НДИ), Тамар Зандберг (МЕРЕЦ), Арье Дери (ШАС) и Яаков Лицман ("Яадут а-Тора").

Во всех остальных случаях авторы материала Цви Захария, Дотан Леви и Нимрод Бусо, были вынуждены полагаться на внешнюю оценку.

Стоимость имущества премьер-министра и лидера "Ликуда" Биньямина Нетаниягу оценивается в 30 миллионов шекелей, однако в данном случае речь идет об оценке принадлежащих ему полностью или частично объектов недвижимости – виллы в Кейсарии (15 млн шекелей), пентхауза в Иерусалиме (8,5 млн шекелей) и доли дома в Иерусалиме (6,5 миллионов шекелей).

По данным Forbes, публиковавшимся еще в 2012 году, капитал Нетаниягу (учитывая недвижимость) оценивался на тот момент в 60 миллионов шекелей, из которых 11 миллионов он заработал в 1999-2001 годах, когда ушел из политики и читал лекции, и еще 2,5 миллиона – от консалтинговой деятельности. В то же время следует учесть значительные расходы семьи Нетаниягу на адвокатов.

Дом лидера партии "Хосен ле-Исраэль" Бени Ганца в Рош а-Аине оценивается в 3 миллиона шекелей. Бывший начальник генерального штаба после демобилизации занимал места в советах директоров ряда компаний, однако точные суммы его доходов от этой деятельности неизвестны. В то же время следует учесть, что он получает пенсию в размере 62 тысячи шекелей от министерства обороны.

Дом Яира Лапида в Рамат-Авив Гимель оценивается в 8,5 миллионов шекелей. По данным собственной декларации лидера "Еш Атид" от 2015 года, его личный капитал без учета недвижимости составлял 3,4 миллиона шекелей. Публикация Forbes от 2012 года оценивала общий капитал Лапида в 22 миллиона шекелей включая недвижимость, однако сам политик тогда категорически опроверг верность этой оценки.

Лидер партии "Авода" Ави Габай живет в доме стоимостью 13 миллионов шекелей в квартале Тель-Барух в Тель-Авиве. Его доходы за годы работы в руководстве "Безека" оцениваются в 52 миллиона шекелей.

Министр финансов и лидер партии "Кулану" Моше Кахлон живет в доме стоимостью 5,2 миллиона шекелей в Хайфе. Согласно его декларации от 2015 года, его накопления составляют 2 миллиона шекелей.

Стоимость дома председателя блока "Яадут а-Тора" Яакова Лицмана – 2 миллиона шекелей. По словам замминистра здравоохранения, у него нет накоплений и или инвестиций, однако его жена получила в наследство квартиру в квартале Ромема в Иерусалиме.

Арье Дери (ШАС) живет в доме стоимостью 6 миллионов шекелей, выплачивая 1,5 миллиона шекелей ипотеки, и имеет инвестиционный портфель стоимостью 1,1 миллиона шекелей.

Дом Авигдора Либермана (НДИ) в Нокдим оценивается в 2,2 миллиона шекелей. Ипотека на него составляет 1,1 миллиона шекелей. Стоимость своих финансовых активов глава НДИ оценил в 430 тысяч шекелей.

Лидер партии МЕРЕЦ Тамар Зандберг арендует квартиру за 9 тысяч шекелей в месяц. Стоимость ее финансовых активов, по ее оценке, составляет 1,6 миллиона шекелей.

Газета "Калькалист" не опубликовала данные по капиталу лидера партии "Новые правые" Нафтали Беннета. В 2015 году Forbes оценивал его капитал в 30 миллионов шекелей, половину из которых составлял дом в Раанане, а половину – доходы от продажи двух стартап-компаний.





