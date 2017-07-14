В Канаде отменили запрет на продажу вин из поселений Иудеи и Самарии

Канадское агентство по инспекции пищевых продуктов сняло в пятницу, 14 июля, запрет на продажу и импорт вин из Иудеи и Самарии. В агентстве пояснили, что при введении запрета, оно должным образом не приняло во внимание соглашение о свободной торговле с Израилем, передает сайт Nana10.

Таким образом, агентство разрешает компаниям, производящим вино в Иудеи и Самарии, размещать на своей продукции этикетку "Сделано в Израиле".

Запрет на продажу вин из Иудеи и Самарии был введен три дня назад. Он распространялся, в частности, на вина из виноградников Псагот и Шило, расположенных "на оккупированном Западном берегу".

В официальном распоряжении говорилось, что правительство Канады не признает израильского суверенитета над территориями, оккупированными в 1967 году, включая Западный берег, Восточный Иерусалим и Голанские высоты.