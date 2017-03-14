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Экономика

ТОП-5 самых дорогих покупок израильских стартапов

время публикации: 12:34 | последнее обновление: 12:45 блог версия для печати фото
Mobileye - 15,3 миллиарда долларов США
Waze - 1,3 миллиарда долларов США
Trusteer - 1 миллиард долларов США

13 марта корпорация Intel официально подтвердила покупку израильской компании Mobileye, специализирующейся на разработке автоматических технологий для безопасного вождения автомобилей и для автономных автомобилей. Стоимость сделки – 15,3 миллиарда долларов США, что делает ее крупнейшей в истории израильской высокотехнологичной промышленности.

Редакция The Times of Israel опубликовала список пяти самых дорогих покупок израильских стартапов последних лет.

В этой связи стоит упомянуть и об одном событии прошлого века: в 1998 году американская компания America Online (AOL) приобрела за 407 миллионов долларов израильскую компанию Mirabilis, создавшую самый популярный на тот момент онлайн-мессенджер ICQ. Многие считают продажу Mirabilis началом новой эры "нации стартапов".

ТОП-5 продаж израильских стартапов последних лет

1. Покупка корпорацией Intel израильской компании Mobileye, разработчика технологий для предупреждения об автомобильных авариях и систем автопилота. Март 2017 года. Сумма сделки 15,3 миллиарда долларов США.

2.Покупка китайским консорциумом Giant Investments, СDH China HF Holdings Company Limited, Hony Capital Fund, China Minsheng Trust, а также частным инвестиционным фондом Yunfeng Capital израильской компании компьютерных игр Playtika. Июль 2016 года. Сумма сделки 4,4 миллиарда долларов США.

3. Покупка американской компанией Google израильской компании Waze, разработавшей популярный навигатор, работающий по принципу социальных сетей. Июнь 2013 года. Сумма сделки 1,3 миллиарда долларов США.

4. Покупка американской компанией IBM израильского разработчика программного обеспечения в сфере безопасности Trusteer. Сентябрь 2013 года. Сумма сделки 1 миллиард долларов США.

5. Покупка американской компанией Cisco израильского стартапа Intucell, который занимается производством программного обеспечения для регулирования нагрузки на операторов мобильной сотовой связи. Январь 2013 года. Сумма сделки 475 миллионов долларов США.

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Среди сделок последних лет дополнительно упомянем покупку американской корпорацией Amazon израильского стартапа Annapurna Labs, работающего в сфере разработки компьютерных чипов, за 370 миллионов долларов в январе 2015 года, и покупку компанией Intercontinental Exchange, оператором Нью-йоркской биржи, израильского стартапа SuperDerivatives, который разрабатывает технологии оценки стоимости вторичных ценных бумаг, за 350 миллионов долларов в сентябре 2014 года.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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