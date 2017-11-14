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Экономика

Полиция расследует поставку Aeronautics БПЛА "крупному клиенту"

время публикации: 08:15 | последнее обновление: 08:26 блог версия для печати

Полиция наложила запрет на публикацию любых подробностей расследования, которое ведет подразделение по борьбе с экономическими преступлениями "Лахав 433" по поводу поставки компанией Aeronautics партии беспилотников "крупному клиенту".

Напомним, что в конце августа 2017 года компания Aeronautics опубликовала биржевое коммюнике, согласно которому отдел по контролю над экспортом в министерстве обороны временно заблокировал сделку по поставке важному клиенту партии БПЛА Orbitier K1 на сумму 20 миллионов долларов.

В коммюнике сообщалось, что поставки должны быть осуществлены в 2017-2018 годах. В 2016 году закупки данного клиента составляли 20% дохода компании, а в 2015 году – 18%.

Компания не называет клиента, указывая в то же время, что речь идет о стране с кредитным рейтингом Ba по версии компании Moody's, с которой у Израиля существуют тесные экономические связи. Кроме того, в этой стране расположен завод, производящий запчасти для БПЛА по лицензии Aeronautics.

Отметим, что среди клиентов Aeronautics только две страны – Сербия и Азербайджан – имеют кредитный рейтинг Ba, и из них только в Азербайджане имеется завод Aeronautics. В то же время напрямую Азербайджан в коммюнике компании не указан.

Незадолго до публикации коммюнике газета "Маарив а-Шавуа" писала, что министерство обороны Израиля проводит проверку информации о том, что операторы израильской компании Aeronautics Defense Systems отказались демонстрировать возможности новой беспилотной техники, поставляемой Азербайджану, на армянских целях.

Автор публикации Йоси Мельман утверждал, что соответствующая жалоба была подана в минобороны Израиля. В компании Aeronautics Defense Systems обвинения отвергли. В публикации говорилось, что инцидент произошел, когда в Баку прибыла делегация Aeronautics Defense Systems с целью обсуждения нового контракта на поставку беспилотных летательных аппаратов, в том числе так называемых барражирующих боеприпасов.

В публикации было сказано, что азербайджанские военные попросили, чтобы возможности новой техники были продемонстрированы в ходе реальных боевых действий против армянской армии, и получили отказ. В статье говорилось, что министерство обороны Азербайджана рассчитывало опубликовать телетрансляцию этой атаки, чтобы показать мощь своих вооруженных сил. "Маарив" напоминал, что, в соответствии с правилами министерства обороны Израиля, израильские поставщики вооружений не имеют права прямо или косвенно участвовать в боевых действиях на территории других стран, если нет особого распоряжения минобороны (которое дается крайне редко).

По сведениям "Маарива", на работников израильской компании, отказавшихся демонстрировать возможности беспилотников в ходе реальных действий против армянских военных, пытались оказать давление руководители делегации, но операторы не подчинились. В итоге, попытка применения этих БПЛА не привела к каким-либо жертвам, хотя цель и была поражена. Один из операторов, ответивших отказом на требование управлять барражирующим боеприпасом при атаке на армянских военных, позже уволился из компании, а второй собирается вскоре уволиться, писала газета в августе этого года.

В министерстве обороны Израиля тогда заявили: "Обычно министерство не дает комментариев по поводу оборонного экспорта. Информация проверяется соответствующими структурами в министерстве".

Пресс-служба компании Aeronautics Defense Systems категорически отвергла содержащиеся в жалобе утверждения и заявила: "Компания поставляет свою продукцию клиентам в 50 странах мира, исключительно в соответствии с лицензиями отдела контроля над оборонным экспортом в министерстве обороны". В заявлении подчеркивается, что оперативное управление всегда осуществляется покупателем и находится полностью в его ответственности. "Компания Aeronautics никогда не осуществляет демонстрации на живых целях. То же самое относится и к данному случаю", – говорилось в заявлении.

Как сообщалось ранее, в начале 2017 года на предприятии "AZAD системз" азербайджанского производственного объединения "Шарг" было запущено лицензионное производство самонаводящихся барражирующих боеприпасов "Зарба". По сути речь идет о БПЛА "Орбитер-1К" израильской компании Aeronautics Defense Systems с боевой частью.

БПЛА-камикадзе "Орбитер-1K" предназначен для борьбы с пехотой и легкобронированной подвижной и неподвижной техникой противника. Боеприпас способен обнаружить цель в заданном районе, сопровождать ее и уничтожить по команде оператора в любое время суток. Для этого БПЛА оснащен оптико-электронной системой наблюдения в видимом и инфракрасном диапазонах и управления полетом, которая обеспечивает ручное пилотирование аппарата или автоматическое барражирование по программе.

По словам российского эксперта в области беспилотных систем Дениса Федутинова, Азербайджан на протяжении последних лет активно ведет закупки различных систем БПЛА, а также сборочное производство некоторых из них непосредственно в стране. "Прежде всего, это продукция израильских компаний, среди которых, помимо упомянутой Aeronautics, также Israel Aerospace Industries, Elbit Systems и BlueBird Aero Systems", – пояснил Д.Федутинов.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 29 августа 2017 г.
Aeronautics: минобороны заблокировало поставку БПЛА Orbitier в дружественную страну
// NEWSru.co.il // Пресса // 15 августа 2017 г.
"Израильтяне отказались убивать армян". Обзор российских СМИ
// NEWSru.co.il // В мире // 13 августа 2017 г.
"Maaрив": израильские операторы БПЛА отказались атаковать армян по просьбе азербайджанцев
// NEWSru.co.il // Экономика // 2 февраля 2017 г.
FlightGlobal: минобороны Израиля ослабило ограничения на экспорт БПЛА
// NEWSru.co.il // В мире // 23 января 2017 г.
СМИ: Азербайджан начинает производство баражирующих боеприпасов на основе израильского БПЛА







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