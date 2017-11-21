The Marker: "Кто виноват в провале компьютеризации "Битуах Леуми" за 600 млн шекелей"

Газета The Marker публикует выдержки из специального отчета внешней независимой комиссии, по заказу и.о. генерального директора Института национального страхования ("Битуах Леуми") Рами Граора проведшей проверку выполнения запущенной в 2009 году программы компьютеризации, на которую были потрачены 600 миллионов шекелей.

Напомним, что на прошлой неделе Граор сообщил депутатам Кнессета, что программа провалилась: из 33 модулей за 8 лет был создан только один, который сейчас тестируется в двух филиалах. Еще два модуля близки к завершению разработки. Согласно отчету, если брать текущую ситуацию и попытаться продолжить проект как следует, придется потратить на него еще 10 лет и 800 миллионов шекелей.

Авторы отчета отмечают, что одним из ключевых факторов провала проекта было принятое под давлением рабочего комитета "Битуах Леуми" решение выполнять его собственными силами, а не заказать внешнему подрядчику, специализирующемуся на проектах такого рода.

В результате структура, в задачи которой программирование очевидно не входит, все равно была вынуждена нанимать внешних специалистов. Причем делалось это без открытого тендера. Согласно отчету, на наем 192 внешних специалистов тратилось 8 миллионов шекелей в месяц, то есть ежемесячный расход на одного внешнего специалиста составлял в среднем около 42 тысяч шекелей.

В задачи проекта "Тевель" входили улучшение качества обслуживания населения, анализ информации с целью помочь руководству в принятии решений и улучшение рабочих процессов в целом. При этом проект не включал в себя задачу по сокращению необходимости физического посещения гражданами филиалов "Битуах Леуми".

"Недопустимо, чтобы в 2017 году в такой структуре не существовало таких каналов связи с населением, как получение услуг через интернет, через приложение для смартфонов или в социальных сетях", – цитирует The Marker авторов отчета, настаивающих на необходимости запустить такие услуги как можно скорее.

В отчете отмечено практически полное отсутствие контроля над выполнением проекта, выделение финансирования по любой заявке без требования показать достигнутые результаты, отсутствие оценки рисков и, соответственно, планирования работы с целью их минимизации, отсутствие координации с филиалами.

При этом следует отметить, что правительственное управление компьютеризации и связи, обычно отвечающее за такие проекты в госструктурах, в данном случае не имело проекту никакого отношения, поскольку на "Битуах Леуми" его власть не распространяется.

Авторы отчета указывают на виновников провала – генеральных директоров "Битуах Леуми", директора проекта "Тевель" и замгендиректора по компьютеризации и связи.

The Marker отмечает, что за указанный период во главе "Битуах Леуми" стояли Эстер Доминисини (2009-2012) и Шломо Мор-Йосеф (2012-2016). Директором проекта "Тевель" все это время была Леа Двир, а пост замгендиректора по компьютеризации и связи занимал Йегуда Саруси.

Издание приводит реакцию Двир и Саруси: "В любом крупном проекте компьютеризации бывают отклонения от графика и выход за рамки бюджета. Авторы отчета назвали проект хорошим и рекомендовали продолжить его. Мы просим напомнить об отличных работниках и начальниках, которые, совместно с группой управления во главе с и.о. гендиректора, продолжат разрабатывать новые средства компьютеризации для повышения эффективности и улучшения качества предоставляемых населению услуг".





