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Экономика

The Marker: "Кто виноват в провале компьютеризации "Битуах Леуми" за 600 млн шекелей"

время публикации: 14 ноября 2017 г., 14:24 | последнее обновление: 14 ноября 2017 г., 20:09 блог версия для печати фото
The Marker: "Кто виноват в провале компьютеризации "Битуах Леуми" за 600 млн шекелей"
The Marker: "Кто виноват в провале компьютеризации "Битуах Леуми" за 600 млн шекелей"
Эстер Доминисини
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Газета The Marker публикует выдержки из специального отчета внешней независимой комиссии, по заказу и.о. генерального директора Института национального страхования ("Битуах Леуми") Рами Граора проведшей проверку выполнения запущенной в 2009 году программы компьютеризации, на которую были потрачены 600 миллионов шекелей.

Напомним, что на прошлой неделе Граор сообщил депутатам Кнессета, что программа провалилась: из 33 модулей за 8 лет был создан только один, который сейчас тестируется в двух филиалах. Еще два модуля близки к завершению разработки. Согласно отчету, если брать текущую ситуацию и попытаться продолжить проект как следует, придется потратить на него еще 10 лет и 800 миллионов шекелей.

Авторы отчета отмечают, что одним из ключевых факторов провала проекта было принятое под давлением рабочего комитета "Битуах Леуми" решение выполнять его собственными силами, а не заказать внешнему подрядчику, специализирующемуся на проектах такого рода.

В результате структура, в задачи которой программирование очевидно не входит, все равно была вынуждена нанимать внешних специалистов. Причем делалось это без открытого тендера. Согласно отчету, на наем 192 внешних специалистов тратилось 8 миллионов шекелей в месяц, то есть ежемесячный расход на одного внешнего специалиста составлял в среднем около 42 тысяч шекелей.

В задачи проекта "Тевель" входили улучшение качества обслуживания населения, анализ информации с целью помочь руководству в принятии решений и улучшение рабочих процессов в целом. При этом проект не включал в себя задачу по сокращению необходимости физического посещения гражданами филиалов "Битуах Леуми".

"Недопустимо, чтобы в 2017 году в такой структуре не существовало таких каналов связи с населением, как получение услуг через интернет, через приложение для смартфонов или в социальных сетях", – цитирует The Marker авторов отчета, настаивающих на необходимости запустить такие услуги как можно скорее.

В отчете отмечено практически полное отсутствие контроля над выполнением проекта, выделение финансирования по любой заявке без требования показать достигнутые результаты, отсутствие оценки рисков и, соответственно, планирования работы с целью их минимизации, отсутствие координации с филиалами.

При этом следует отметить, что правительственное управление компьютеризации и связи, обычно отвечающее за такие проекты в госструктурах, в данном случае не имело проекту никакого отношения, поскольку на "Битуах Леуми" его власть не распространяется.

Авторы отчета указывают на виновников провала – генеральных директоров "Битуах Леуми", директора проекта "Тевель" и замгендиректора по компьютеризации и связи.

The Marker отмечает, что за указанный период во главе "Битуах Леуми" стояли Эстер Доминисини (2009-2012) и Шломо Мор-Йосеф (2012-2016). Директором проекта "Тевель" все это время была Леа Двир, а пост замгендиректора по компьютеризации и связи занимал Йегуда Саруси.

Издание приводит реакцию Двир и Саруси: "В любом крупном проекте компьютеризации бывают отклонения от графика и выход за рамки бюджета. Авторы отчета назвали проект хорошим и рекомендовали продолжить его. Мы просим напомнить об отличных работниках и начальниках, которые, совместно с группой управления во главе с и.о. гендиректора, продолжат разрабатывать новые средства компьютеризации для повышения эффективности и улучшения качества предоставляемых населению услуг".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 6 ноября 2017 г.
Институт национального страхования "потерял" 600 миллионов шекелей







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