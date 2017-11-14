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Экономика

Минэкономики обязало импортеров публиковать среднюю цену на товар за границей

время публикации: 07:42 | последнее обновление: 07:42 блог версия для печати фото
Эли Коэн

Министр экономики Эли Коэн подписал в понедельник, 14 ноября, указ, обязывающий импортеров популярных потребительских товаров публиковать рядом с ценой в Израиле также среднюю цену на этот товар за границей.

На первом этапе в список товаров, подпадающих под действие указа, включены восемь товаров от трех импортеров – три зубные пасты и три дезодоранта компании Colgate, импортируемые компанией "Шестович", дезодорант Dove компании Unilever (импортер – Unilever Israel) и дезодорант Gillette производства Procter & Gamble (импортер – "Дипломат").

Проведенная недавно проверка показала, что товары Colgate, занимающие около 50% рынка в своей категории, в Израиле на десятки процентов дороже, чем в странах Запада.

Компаниям-импортерам предоставлены три недели, чтобы оспорить решение министерства.

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