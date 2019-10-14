Названы лауреаты экономической премии памяти Нобеля

В понедельник, 14 октября, были объявлены лауреаты премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

Премия присуждена Абхийту Банерджи (58 лет, Массачусетский технологический институт, Индия/США), Эстер Дуфло (46 лет, Массачусетский технологический институт, Франция/США) и Майклу Кремеру (55 лет, Гарвардский университет, США) "за их экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью".

Лауреаты Нобелевской премии 2019 года

Лауреатами Нобелевской премии в области медицины в этом году стали Уильям Келин (Гарвардский университет, США), Питер Рэтклифф (Оксфордский университет, Великобритания) и Грегг Семенца (Гарвардский университет, США) за "открытия того, как клетки реагируют и адаптируются к доступности кислорода". Эти ученые определили молекулярный механизм, который регулирует активность генов в ответ на различные уровни кислорода.

Лауреатами Нобелевской премии по физике стали канадский ученый Джеймс Пиблс "за теоретические открытия в области физической космологии" (половина премии), а также швейцарцы Мишель Майор и Дидье Кело "за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды" (вторая половина премии).

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали Джон Гуденоф, Стэнли Уиттинхэм и Акира Ёсино "за разработку литий-ионных батарей".

В этом году были присуждены две Нобелевские премии по литературе – за 2018 и 2019 годы. Лауреатами объявлены Ольга Токарчук (Польша) и Петер Хандке (Австрия/Германия).

Нобелевская премия мира была присуждена премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али "за его усилия по достижению мира и международного сотрудничества, в частности за его решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей".

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2019 году составляет девять миллионов шведских крон (около 950 тысяч долларов). Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день кончины шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.

Премия по экономическим наукам памяти Нобеля за 2018 год

Лауреатами премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля в прошлом году стали ведущие специалисты в области макроэкономики Уильям Нордхаус и Пол Ромер "за разработку методов, затрагивающих самые фундаментальные и актуальные проблемы нашего времени: долгосрочный устойчивый рост мировой экономики и благосостояние человечества".