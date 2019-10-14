Иерусалим:
24 - 34°
Тель-Авив:
24 - 31°
Эйлат:
29 - 40°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика14 октября 2019 г., 12:51

Названы лауреаты экономической премии памяти Нобеля

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Абхийт Банерджи Эстер Дуфло Майкл Кремер
 
   
 
 
Абхийт Банерджи

 
   
 
 
Эстер Дуфло
Wikipedia/Kris Kr?g Фото 2 из 3

 
   
 
 
Майкл Кремер

В понедельник, 14 октября, были объявлены лауреаты премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

Премия присуждена Абхийту Банерджи (58 лет, Массачусетский технологический институт, Индия/США), Эстер Дуфло (46 лет, Массачусетский технологический институт, Франция/США) и Майклу Кремеру (55 лет, Гарвардский университет, США) "за их экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью".

Лауреаты Нобелевской премии 2019 года

Лауреатами Нобелевской премии в области медицины в этом году стали Уильям Келин (Гарвардский университет, США), Питер Рэтклифф (Оксфордский университет, Великобритания) и Грегг Семенца (Гарвардский университет, США) за "открытия того, как клетки реагируют и адаптируются к доступности кислорода". Эти ученые определили молекулярный механизм, который регулирует активность генов в ответ на различные уровни кислорода.

Лауреатами Нобелевской премии по физике стали канадский ученый Джеймс Пиблс "за теоретические открытия в области физической космологии" (половина премии), а также швейцарцы Мишель Майор и Дидье Кело "за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды" (вторая половина премии).

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали Джон Гуденоф, Стэнли Уиттинхэм и Акира Ёсино "за разработку литий-ионных батарей".

В этом году были присуждены две Нобелевские премии по литературе – за 2018 и 2019 годы. Лауреатами объявлены Ольга Токарчук (Польша) и Петер Хандке (Австрия/Германия).

Нобелевская премия мира была присуждена премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али "за его усилия по достижению мира и международного сотрудничества, в частности за его решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей".

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2019 году составляет девять миллионов шведских крон (около 950 тысяч долларов). Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день кончины шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.

Премия по экономическим наукам памяти Нобеля за 2018 год

Лауреатами премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля в прошлом году стали ведущие специалисты в области макроэкономики Уильям Нордхаус и Пол Ромер "за разработку методов, затрагивающих самые фундаментальные и актуальные проблемы нашего времени: долгосрочный устойчивый рост мировой экономики и благосостояние человечества".

facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 11 октября 2019
Нобелевская премия мира присуждена премьер-министру Эфиопии
// NEWSru.co.il // В мире // 10 октября 2019
Названы имена лауреатов Нобелевской премии по литературе
// NEWSru.co.il // В мире // 09 октября 2019
Названы имена лауреатов Нобелевской премии по химии
// NEWSru.co.il // В мире // 08 октября 2019
Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:51 Названы лауреаты экономической премии памяти Нобеля
11:10 Почти 700 миллионов долларов США в месяц: Германия страдает от российских санкций
07:37 Компания Fisher Investments лишилась 600 миллионов долларов после сексистской речи Кена Фишера
12:58 В Иране обнаружено крупное месторождение газа
07:37 США и Китай достигли первичной договоренности по торговому соглашению
12:38 Итоги валютных торгов: курс доллара возрос, курс евро немного снизился
10:54 После подрыва иранского танкера в Красном море цены на нефть выросли на 2%
10:17 "Глобс": Израиль согласился на пересмотр Парижского протокола
08:21 Финкомиссия соберется после праздников чтобы перевести деньги на учебу в дни Хануки
22:58 Минфин урезает транспортные субсидии на 20%, автобусные компании угрожают отменой маршрутов
...