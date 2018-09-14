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Экономика

СМИ: ЕС разработал метод торговли с Ираном в обход санкций

время публикации: 09:55 | последнее обновление: 10:07 блог версия для печати фото
СМИ: ЕС разработал метод торговли с Ираном в обход санкций

Министры финансов Германии, Франции и Великобритании достигли соглашения о создании особой межнациональной корпорации для торговли с Ираном, которая не будет торговать с США и, соответственно, не будет подвержена влиянию санкций.

Как сообщает германская газета Handelsblatt, акционерами корпорации, которую планируется зарегистрировать в Люксембурге, будут все страны ЕС. Торговля (в первую очередь – газом) будет осуществляться без использования доллара США.

Данная инициатива была выдвинута после того, как все коммерческие и государственные банки в Европе отказались от обеспечения перевода денег в Иран из опасения санкций, которые вступят в силу в ноябре текущего года.

Для сокращения необходимости в финансовых транзакциях с Ираном планируется использовать механизм внутреннего взаимозачета (если одна из стран ЕС покупает газ у Ирана, а Иран покупает продукцию у другой страны, деньги будут переводиться напрямую из первой страны во вторую без участия Ирана).

Напомним, что на прошлой неделе заместитель министра иностранных дел Исламской республики Иран Аббас Аракчи потребовал от европейских государств взять на себя финансовые потери, связанные с введенными США санкциями.

Он отметил, что, учитывая жесткую позицию США, Евросоюзу будет непросто разработать механизм, позволяющий обойти санкции. Одной из мер могут стать специальные счета в иранских банках, на которые будут поступать выплаты за поставки энергоносителей.

Аракчи заявил, что европейские страны должны решить эту задачу до 4 ноября 2018 года. "Если до этой даты механизм разработан не будет, оставаться в рамках соглашение, с нашей точки зрения, бессмысленно, - сказал он.

4 ноября 2018 года вступает в силу второй этап антииранских санкций. США наложат ограничения на нефтяные операции Ирана, работу портовых операторов, энергетического сектора, судоходства и судостроения, а также на сделки иностранных финансовых учреждений с Центральным банком Ирана.



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