Конгресс США утвердил закон о десятилетней оборонной помощи Израилю

Конгресс США утвердил в четверг, 13 сентября, закон, гарантирующий предоставление Израилю оборонной помощи на общую сумму 38 миллиардов долларов в течение 10 лет.

Сенат утвердил аналогичный закон еще в начале августа, и теперь он должен быть подписан президентом США Дональдом Трампом.

Текст закона повторяет содержание 10-летнего договора о предоставлении Израилю оборонной помощи, подписанного еще в 2016 году при Бараке Обаме. Целью его инициаторов было защитить договор от бюджетных конфликтов в будущем вне зависимости от состава Конгресса или личности президента.

В результате акт Иланы Рос-Лейтинен отделяет механизм американской помощи Израилю от ежегодного государственного бюджета. Кроме того, он уполномочивает президента создавать резерв вооружений на сумму в 1 миллиард долларов, использовать "умные" боеприпасы против ливанской террористической организации "Хизбалла" и создать совместную с Израилем программу по борьбе с БПЛА.

Согласно соглашению о военной помощи, подписанному 14 сентября 2016 года, США предоставят Израилю 38 миллиардов долларов на 10 лет с 2019 по 2028 годы. При этом Израиль откажется от обращений в Конгресс США за дополнительной помощью, и сократит долю помощи, конвертируемую в шекели. Этот пункт договора вызвал особо серьезные разногласия, и, по мнению наблюдателей, именно из-за него подписание соглашения несколько раз откладывалось.

Напомним, что по истекающему договору Израиль получал 3,1 миллиарда долларов в год, из которых 26% конвертировались в шекели. Кроме того, через Конгресс Израиль получал финансирование оборонных программ на сумму в 600 миллионов долларов в год в среднем.





