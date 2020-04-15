"Государству без туризма не выжить". Разговор с экскурсоводом Михаилом Королем

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию серии бесед с представителями малого и среднего бизнеса, частными предпринимателями, пострадавшими в результате введения жестких карантинных мер в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.

На наши вопросы отвечает экскурсовод, писатель, культуролог Михаил Король ("Королевские прогулки").

Беседовала Алла Гаврилова.

Расскажите про ситуацию, в которой оказался ваш и другие подобные бизнесы.

Ситуация одинакова – полное отсутствие клиентов-туристов, а, значит, и заработка. А вот реакция на эту ситуацию и способы переживания у тех или иных гидов (турфирм) – разные. Лично я запретил себе любые депрессивные оттенки настроения.

Какие еще отрасли затрагивает отсутствие туризма?

Туризм – сфера обширнейшая, которая охватывает и гостиничный бизнес, и сувенирный (включая и кустарные мастерские, и лавки по продаже), и транспортно-перевозочный, и зрелищно-развлекательный, и музейный (включая и национальные парки, и заповедники, и мемориальные комплексы, и художественные галереи и т.п.). И все эти отрасли сейчас в глубоком кризисе.

Как сейчас выживают люди, занятые в отрасли туризма?

Каждый, как я сказал, по-разному. У кого-то накопился "подкожный жирок", и он его прожигает потихоньку; кто-то нашел подработку, никак не связанную с туризмом; кто-то (и я из их числа) пытается перевести свой опыт работы в виртуальную плоскость. Пишу статьи, читаю лекции, открыл свой канал на YouTube для привлечения внимания. Говорить о том, что сия деятельность приносит доходы, преждевременно, но "надежды юношей питают".

Какую помощь вы получаете (если получаете) от государства?

Пока, на данный момент времени, я получил от налогового управления денежный "подарок" (маанак) за март месяц. Это ничтожная сумма, но она была выплачена полностью в соответствии с распоряжением правительства и в кратчайший срок после подачи прошения на этот "маанак". Ну, и, поскольку в нашей семье еще есть несовершенолетние дети, то и от "Битуах Леуми" также было получено пособие. И так же четко. Все это хорошо, но, естественно, мало.

Как, на ваш взгляд, государство могло бы или должно было сейчас помочь?

На мой идеалистический взгляд, государство просто обязано мне и моим коллегам выплачивать полновесное пособие по безработице с соответствующими надбавками за форс-мажор. Согласен, если за основу будут браться годовые финансовые отчеты за последние три года.

Дело в том, что государство без туризма выжить не может, поэтому правительство должно сделать все, чтобы помочь людям, обеспечивающим туризм. Чтобы туризм, в свою очередь, мог приносить государству прибыль по окончании кризиса.

Как могут развиваться события дальше? Если предположить, что иностранный туризм еще долго не возобновится?

Вот, правильно сформулированный вопрос – половина ответа. Я не пророк, но и не надо им быть, чтобы понимать: внешний туризм в нам вернется очень и очень нескоро, да еще и поэтапно. Значит, туризм внутренний – это самая вероятная палочка-выручалочка для турбизнесов, не растерявших серое вещество во время пандемии.

Как будет выглядеть возобновление внутреннего туризма?

После снятия карантина будут, надо надеяться, вновь открыты национальные парки, заповедники, музеи. И можно будет опять организовывать замечательные и увлекательные экскурсии-семинары-встречи для наших позитивных и любознательных израильтян. Они тоже соскучились по нашим прогулкам, и по моим, Королевским, в том числе.

Какие трудности вы ожидаете после кризиса?

Я-то в постоянной боевой готовности. А вот гостиничному бизнесу и другим смежникам-обслуживающему персоналу придется очень серьезно реконструировать свои хозяйства. Гостиницы пустуют или заняты под тех, кто должен находиться в карантине. Это очень ценно, но нужно будет много времени и усилий, чтобы снова поставить все на рельсы. Кстати, в некотором смысле это даже хорошо, потому что наши гостиницы были в довольно плачевном состоянии. Давно известно, что израильские пятизвездочные гостиницы не соответствуют международному пятизвездочному классу.

С перевозками то же самое – многие перевозчики уходят в другие отрасли, закрываются и продаются парки машин.

При этом мелкий гостиничный бизнес, так называемые "цимеры", вероятнее всего, окажутся в выигрыше, поскольку они в большей готовности к приему туристов. То же самое касается гидов-фрилансеров – в основном тех, кто всегда был "заточен" под внутренний туризм.

Как вы думаете, как изменится туристическая отрасль после выхода из кризиса?

Станет жестче и ярче. Конкуренция возрастет. Слабеньким будет нелегко. Многим придется расстаться с туризмом и "переквалифицироваться в управдомы". Что ж, не секрет, что, когда туризм процветал у нас, вокруг вилось множество случайных любителей собрать пенки… Теперь ситуация изменится.

Если человек хочет остаться в туризме, ему нельзя сейчас расслабляться и терять профессиональные навыки.

Трудно оценивать, что будет с внешним туризмом, поскольку мы сейчас не знаем ни когда он вернется, ни какие страны откроют свои границы первыми.

Но мне кажется, что израильтяне так истоскуются по прогулкам по родной стране, что в нашей сфере неминуемо произойдет всплеск.