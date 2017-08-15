Авиакомпания Air Berlin начала процедуру банкротства

Германская бюджетная авиакомпания Air Berlin обратилась в суд с просьбой о защите от кредиторов. Компания сообщила, что федеральное правительство Германии предоставит ей ссуду чтобы предотвратить отмену рейсов.

Компания Lufthansa сообщила, что совместно с правительством Германии предпримет меры для предотвращения банкротства Air Berlin.

Air Berlin столкнулась с серьезными финансовыми проблемами и была вынуждена инициировать процедуру банкротства после того, как ее основной акционер, авиакомпания Etihad из ОАЭ, объявила о выводе инвестиций.

По данным управления аэропортов, в Израиле в течение июля 2017 года услугами компании воспользовались около 20 тысяч пассажиров.