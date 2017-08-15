Израильские банки отчитались о прибыли за второй квартал

Четыре израильских банка, "Леуми", "Апоалим", "Дисконт" и "Бейнлеуми", опубликовали биржевые отчеты за второй квартал 2017 года.

Чистая прибыль банка "Леуми" за апрель-июнь текущего года составила 876 миллионов шекелей, на 10% меньше, чем год назад и на 41% больше, чем в предыдущем квартале.

Прибыль за первое полугодие составила 1,5 миллиарда шекелей, на 4,8% больше, чем год назад.

Кредитный портфель банка вырос в первом полугодии на 2,6 миллиарда шекелей.

Банк "Апоалим" сообщил о прибыли в размере 812 миллионов шекелей во втором квартале, что на 27% ниже показателя прошлого года.

40% прибыли, 325 миллионов шекелей, будут выплачены акционерам в качестве дивиденда.

Прибыль банка "Дисконт" составила 276 миллионов шекелей, на 14,7% больше, чем год назад.

Прибыль банка "Бейнлеуми" составила 151 миллион шекелей, из которых 70 миллионов будут выплачены акционерам в качестве дивиденда.