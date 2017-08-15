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Экономика

Билл Гейтс сделал крупнейшее пожертвование в XXI веке: 4,6 миллиарда долларов

время публикации: 06:04 | последнее обновление: 06:04 блог версия для печати фото
Билл Гейтс сделал крупнейшее пожертвование в XXI веке: 4,6 миллиарда долларов

61-летний основатель корпорации Microsoft, один из богатейших людей мира Билл Гейтс сделал самое крупное пожертвование с 2000 года, сумма которого составила 4,6 миллиарда долларов, сообщает агентство Bloomberg.

Согласно указанному источнику, это пожертвование было сделано еще 6 июня 2017 года, однако известно о нем стало только сейчас из отчета Securities & Exchange Commission.

Гейтс передал на благотворительные цели принадлежавшие ему акции Microsoft, стоимость которых составляла примерно 5% его совокупного состояния.

Кому были переданы эти средства, не сообщается. Обычно пожертвования Гейтс осуществляет через фонд Bill & Melinda Gates Foundation.

Bloomberg напоминает, что в 1999 году Билл Гейтс пожертвовал рекордную сумму – 16 миллиардов долларов, а в 2000-м передал на благотворительность еще 5,1 миллиарда долларов. Но для XXI века 4,6 миллиарда долларов – рекордное пожертвование Гейтса.

В общей сложности супруги Гейтс с 1994 года пожертвовали около 35 миллиардов долларов.

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