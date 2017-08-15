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Экономика

Государство будет субсидировать работодателям на периферии зарплату социально слабых работников

время публикации: 10:51 | последнее обновление: 10:51 блог версия для печати фото
Государство будет субсидировать работодателям на периферии зарплату социально слабых работников

Управление инвестиций в министерстве экономики сообщило о выделении 80 миллионов шекелей на поддержку трудоустройства представителей социально слабых слоев в периферийных районах страны.

Субсидию смогут получить работодатели в северных и южных районах страны, а также в районе сектора Газы, трудоустроившие представителей арабского, бедуинского, еврейского ультрарелигиозного сектора, инвалидов или родителей-одиночек.

Размер субсидии составит 20% от стоимости зарплаты работника, не превышающей 16 тысяч шекелей, в течение 30 месяцев.

На юге страны будет отдаваться предпочтение работодателям, нанимающим бедуинов.

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