Государство будет субсидировать работодателям на периферии зарплату социально слабых работников

Управление инвестиций в министерстве экономики сообщило о выделении 80 миллионов шекелей на поддержку трудоустройства представителей социально слабых слоев в периферийных районах страны.

Субсидию смогут получить работодатели в северных и южных районах страны, а также в районе сектора Газы, трудоустроившие представителей арабского, бедуинского, еврейского ультрарелигиозного сектора, инвалидов или родителей-одиночек.

Размер субсидии составит 20% от стоимости зарплаты работника, не превышающей 16 тысяч шекелей, в течение 30 месяцев.

На юге страны будет отдаваться предпочтение работодателям, нанимающим бедуинов.