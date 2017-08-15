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Экономика

Клиенты пенсионных фондов получат одноразовую прибавку к накоплениям

время публикации: 10:02 | последнее обновление: 10:02 блог версия для печати фото
Клиенты пенсионных фондов получат одноразовую прибавку к накоплениям

Клиенты пенсионных фондов получат в конце третьего квартала одноразовую прибавку к пенсионным накоплениям в размере от нескольких сотен до десятков тысяч шекелей, в зависимости от объема накоплений и пенсионного фонда.

Добавка связана со вступлением в силу в июле 2017 года реформы распределения специализированных государственных облигаций.

Если до сих пор специальные гособлигации с прибыльностью 4,86% составляли 30% от портфеля всех членов пенсионных фондов, то после реформы действующие члены пенсионных касс лишились облигаций, которые переведены в портфели тех, кто уже получает пенсию.

В результате на балансах пенсионных фондов образовался актуарный профицит, который будет распределен между всеми членами фонда. По оценкам экспертов, в крупных фондах члены получат прибавку в размере 0,8%-0,9% от суммы накоплений, а в малых – в размере 0,1%-0,2% от суммы накоплений.

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