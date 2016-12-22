Отчет о бедности: меньше пенсионеров и "харедим", больше арабов и малодетных семей

Согласно ежегодному отчету о бедности и социальном неравенстве, подготавливаемому Институтом национального страхования ("Битуах Леуми"), 1.712.900 израильтян (460.800 семей) проживали в 2015 году ниже уровня бедности.

Доля людей, проживающих ниже уровня бедности, сократилось с 22% населения в 2014 году до 21,7% в 2015 году, в том числе доля детей – с 31% до 30%, а доля пожилых людей – с 23,1% до 21,7%.

В то же время доля семей, живущих за чертой бедности, выросла с 18,8% до 19,1%.

Доля ультраортодоксальных евреев, проживающих ниже черты бедности, снизилась с 54,3% до 48,7%, доля арабов выросла с 52,6% до 53,3%, доля безработных семей в трудоспособном возрасте выросла с 68% до 74%. Кроме того, с 12,2% до 14,4% выросла доля людей в возрасте от 46 лет до пенсии, живущих ниже черты бедности.

Уровень жизни, исчисляемый медианным свободным доходом на стандартную душу населения, вырос в 2015 году на 3,3%. Соответственно повысилась и черта бедности. Индекс Джини снизился на 1,6%. В то же время индекс глубины бедности (оценивающий изменение состояния наиболее бедных семей) вырос на 2,3%.

24,2% населения страны (34,6% семей) оказались выше черты бедности благодаря пособиям и субсидиям.

Черта бедности на стандартную душу населения повысилась с 2.461 шекеля в месяц до 2.527 шекелей в месяц. Соответственно, черта бедности для одного человека составила 3.158 шекелей в месяц, для двоих – 5.053 шекеля в месяц, для троих – 6.696 шекелей в месяц, для четверых – 8.086 шекелей в месяц, для пяти – 9.475 шекелей, для шести – 10.739 шекелей.

Комментарий экономического обозревателя NEWSru.co.il Михаила Шафранова

Приведем опубликованные в начале недели данные альтернативного отчета о бедности, опубликованного организацией "Латет", которые израильские СМИ обсуждали несколько дней подряд. Согласно "Латет", общее количество бедных составляет 2.436.000 человек, а не 1.712.900 человек, а доля бедных детей – 35,4%, а не 30%.

Следует отметить, что, в отличие от отчета "Битуах Леуми", базирующегося на собственной статистике по получателям пособий и статистике по доходам на основании данных Центрального статистического бюро, отчет "Латет" был основан на двух опросах, в одном из которых участвует выборка в 500 человек из общего населения страны, и выборка в 657 человек из числа получателей помощи от различных организаций. При этом уровень бедности определяется участниками первого опроса самостоятельно.

Ни в коем случае не обвиняя никого в фальсификации данных, предлагаю задуматься над этичностью публикации подобного отчета организацией, финансирование которой напрямую зависит от фигурирующих в этом отчете данных (в отличие от ЦСБ, которое для того и существует, чтобы публиковать отчеты).

Однако и базирующийся на данных ЦСБ отчет "Битуах Леуми", рисующий менее мрачную картину, является предметом для дискуссии, поскольку результат получен незначительными манипуляциями в размере пособий, что признавал и министр социального обеспечения Хаим Кац.

Пособия по старости выросли таким образом, что многие пенсионеры стали получать на 5-10 шекелей выше черты бедности. Повышение детских пособий позволило сократить количество детей и ультраортодоксальных семей, проживающих ниже черты бедности (при этом следует отметить, что часть сокращения произошла за счет выхода мужчин-ультраортодоксов на работу).

Интересно, что внутренние данные "Битуах Леуми" по арабскому сектору, свидетельствующие об увеличении доли бедных, противоречат данным ЦСБ о доходах в данном секторе. Как указано в отчете о бедности, причина противоречия "не ясна".

Общее количество семей, проживающих ниже черты бедности, выросло потому, что ниже черты оказались семьи с малым количеством детей. Повышение пособий и минимальной зарплаты привели к повышению черты бедности, и семьи, ранее находившиеся немного над этой чертой, теперь оказались под ней.

Что касается позиции Израиля в сравнении с OECD (страна занимает последнюю позицию в рейтинге по уровню бедности), следует учитывать, что, в отличие от остальных членов OECD, Израиль состоит из трех крупных групп населения, радикально отличающихся культурой заработка, потребления и отношения к материальным ценностям. Поэтому и уровень бедности для каждой группы стоило бы рассчитывать отдельно.





