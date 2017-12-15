"Гаарец": Нетаниягу одобрил соглашение с ЕС, не включающее "поселения"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу одобрил соглашение о сотрудничестве с Европейским союзом, в котором содержится пункт о том, что договор не включает в себя еврейские поселения на спорных территориях, пишет газета "Гаарец".

Как отмечает автор публикации Ноа Ландау, на этой неделе глава правительства утвердил формулировку резолюции кабинета министров по данному вопросу. В случае, если ни один министр не подаст протест против резолюции до 1 января 2018 года, соглашение будет принято автоматически.

По сведениям "Гаарец", в настоящее время резолюция уже подписана министром юстиции Айелет Шакед ("Байт Иегуди") и замминистра иностранных дел Ципи Хотовели ("Ликуд").

Соглашение ENI CBC Med ("cross-border cooperation in the Mediterranean") предусматривает финансирование в размере десятков миллионов евро для предприятий 14 стран Средиземноморского бассейна, не входящих в ЕС. В том числе, речь идет об Израиле, Палестинской автономии, Турции, Египте, Ливане и других. Целью проекта является содействие социально-экономическому развитию региона и поощрение инноваций и конкуренции в таких областях, как образование, научные исследования, развитие высоких технологий, экология и т.д. Гранты могут быть предоставлены как государственным, так и частным предприятиям.

При этом в рамках данного проекта, по решению ЕС, не будут рассматриваться варианты сотрудничества с израильскими предприятиями, расположенными в еврейских поселениях Иудеи и Самарии, на спорных территориях в Иерусалиме и на Голанских высотах.

В прошлом году Израиль не смог принять участия в другом проекте ЕС "Creative Europe", предусматривающим такие же территориальные ограничения, так как категорически против выступила министр культуры и спорта Мири Регев ("Ликуд"), напоминает "Гаарец".

В этой связи примечательно, на каких условиях в 2014 году Израиль вступил в европейскую программу финансирования научных исследований "Horizon-2020". Соглашение, вызвавшее множество споров как в Евросоюзе, так и в Израиле, было подписано после того, как обе стороны внесли в него свои примечания. От европейской стороны было внесено примечание, что финансирование в рамках программы смогут получить только компании и организации, соответствующие критериям Евросоюза, и в первую очередь – действующие только в границах 1967 года. Израиль внес в соглашение примечание о том, что не признает указанные в европейском примечании критерии.





