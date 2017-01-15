15 января 2017 г.
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Экономика

Профсоюз служащих "Эль-Аль" предупредил о грозящей нехватке пилотов

время публикации: 12:50 | последнее обновление: 12:54 блог версия для печати фото
Профсоюз служащих "Эль-Аль" предупредил о грозящей нехватке пилотов

Профсоюз служащих авиакомпании "Эль-Аль" объявил, что на будущей неделе ожидается нехватка пилотов для выполнения регулярных рейсов.

По утверждению представителей профсоюза, это связано с решением руководства компании отправить в вынужденный отпуск треть инструкторов, чей возраст достиг 65 лет. Этот шаг сделан руководством "Эль-Аля" в разгар переговоров, которые ведутся по поводу условий трудоустройства инструкторов.

"Незамедлительным итогом этого шага станет постоянное сокращение числа пилотов, имеющих действующее разрешение на выполнение рейсовых полетов", - заявляют в профсоюзе "Эль-Аль".

Из руководства компании передали, что инструкторы, достигшие 65-летнего возраста, отказались явиться на работу, сообщив о болезни. По словам представителей компании, этот шаг продиктован желанием оказать давление на администрацию "Эль-Аль". В руководстве компании заявили также, что не ожидается перебоев в расписании полетов.

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