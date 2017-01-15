15 января 2017 г.
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Экономика

Саудовская авиакомпания и Airbus заключили многомиллиардную сделку

время публикации: 09:53 | последнее обновление: 09:53 блог версия для печати

Совладелец саудовской авиакомпании Flynas принц аль-Валид Бин Талаль сообщил, что этот авиаперевозчик заключил соглашение с корпорацией Airbus о закупке самолетов на общую сумму 8,6 миллиарда долларов.

Он не сообщил ни общее число, ни типы приобретаемых самолетов, ни сроки их поставки. Airbus также не стал предоставлять эти сведения, а Flynas отказался от комментария.

Flynas - бюджетный саудовский авиаперевозчик, 34% которого принадлежит государству. Большую часть своих рейсов компания совершает внутри Саудовской Аравии, однако обслуживает и региональные маршруты.

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Воскресенье, 15 января 2017 г.
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