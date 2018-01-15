Финансовая комиссия Кнессета утвердила увеличение зарплат министров на 5000 шекелей

В понедельник, 15 января, финансовая комиссия Кнессета утвердила увеличение месячной зарплаты министров на 5 тысяч шекелей. Зарплата главы правительства увеличится на 5,5 тысячи шекелей в месяц. Предложение было инициировано председателем комиссии Моше Гафни ("Яадут а-Тора") и утверждено пятью голосами против четырех.

Таким образом, ежемесячная зарплата министров увеличена до 44.200 шекелей, премьер-министра – до 49.600 шекелей (брутто).

В общей сложности, эта добавка потребует дополнительного выделения 2 миллионов шекелей в год на зарплаты министров и главы правительства.

Расчет размера зарплат был осуществлен задним числом с учетом привязки к росту средней зарплаты, однако само повышение будет осуществлено только с текущего месяца. Ретроактивное начисление привязки составило 3.700 шекелей из 5 тысяч шекелей в месяц.

Обсуждение возникло на фоне ожидающейся индексации зарплат, после которой зарплата депутата стала бы выше, чем зарплата министра. Причина подобного явления – привязка зарплат министров к индексу цен, тогда как зарплаты депутатов привязаны к средней зарплате по стране. Поскольку в последние годы уровень инфляции был низким, а уровень средней зарплаты существенно вырос, разрыв между зарплатами министров и депутатов исчез.

В ходе обсуждения депутаты от оппозиции требовали изъять этот вопрос из ведения депутатов и передать независимой комиссии.

Глава финансовой комиссии Моше Гафни предложил приравнять зарплату министров к зарплате главы оппозиции, зарплату замминистра – к зарплате депутатов, а зарплату премьер-министра – к зарплате спикера Кнессета.

Отметим, что зарплаты депутатов Кнессета должны вырасти на 1.300 шекелей до 42.600 шекелей в месяц. Депутаты от партии "Еш Атид" и министр транспорта Исраэль Кац ("Ликуд") заявили, что отказываются от повышения зарплаты, однако технически это неосуществимо.

Как сообщили политическому обозревателю NEWSru.co.il Габи Вольфсону представители партии "Еш Атид", с момента избрания в Кнессет депутаты фракции "Еш Атид" настаивают на прекращении практики, предусматривающей ежегодное увеличение зарплат парламентариям за счет благосостояния граждан. Более того, "Еш Атид" неоднократно предлагала сократить зарплаты депутатов на 10%, однако эта инициатива не нашла поддержки.

Пресс-служба минтранса сообщила, что Исраэль Кац обратился к Моше Гафни с просьбой принять соответствующее решение, позволяющее ему отказаться от повышения зарплаты. Он заявив, что предпочитает перевести эти деньги инвалидам и другим неимущим группам населения.





