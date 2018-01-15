18+
15 января 2018 г.
последняя новость: 20:12
Анна Михалкова о семейной болезни
Дочь Джигарханяна покончила с собой
Главные модные тренды 2018
Умер, спасая собаку
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:48 Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро возрос
14:40 Финансовая комиссия Кнессета утвердила увеличение зарплат министров на 5000 шекелей
14:38 Минэкономики Израиля рекомендовало внести ThyssenKrupp в черный список
13:55 Финкомиссия Кнессета рассмотрит привязку зарплат министров к зарплатам депутатов
11:14 "Эльбит" близок к покупке "Военной промышленности" за 1,75 млрд шекелей
10:45 "Тева" заплатит 75 млн шекелей штрафа за подкуп российских и украинских чиновников
09:55 Минфин ввел акциз на бездымные сигареты Iqos
22:38 Минфин и минтруда договорились о проведении реформы технологических колледжей
15:43 Цукерберг потерял 3,3 млрд долларов, изменив алгоритм ленты новостей Facebook
13:19 Правительство утвердило бюджет на 2019 год. Цели и детали
Загрузка...
Экономика

Финансовая комиссия Кнессета утвердила увеличение зарплат министров на 5000 шекелей

время публикации: 14:40 | последнее обновление: 17:57 блог версия для печати фото
Финансовая комиссия Кнессета утвердила увеличение зарплат министров на 5000 шекелей
Моше Гафни
Биньямин Нетаниягу

В понедельник, 15 января, финансовая комиссия Кнессета утвердила увеличение месячной зарплаты министров на 5 тысяч шекелей. Зарплата главы правительства увеличится на 5,5 тысячи шекелей в месяц. Предложение было инициировано председателем комиссии Моше Гафни ("Яадут а-Тора") и утверждено пятью голосами против четырех.

Таким образом, ежемесячная зарплата министров увеличена до 44.200 шекелей, премьер-министра – до 49.600 шекелей (брутто).

В общей сложности, эта добавка потребует дополнительного выделения 2 миллионов шекелей в год на зарплаты министров и главы правительства.

Расчет размера зарплат был осуществлен задним числом с учетом привязки к росту средней зарплаты, однако само повышение будет осуществлено только с текущего месяца. Ретроактивное начисление привязки составило 3.700 шекелей из 5 тысяч шекелей в месяц.

Обсуждение возникло на фоне ожидающейся индексации зарплат, после которой зарплата депутата стала бы выше, чем зарплата министра. Причина подобного явления – привязка зарплат министров к индексу цен, тогда как зарплаты депутатов привязаны к средней зарплате по стране. Поскольку в последние годы уровень инфляции был низким, а уровень средней зарплаты существенно вырос, разрыв между зарплатами министров и депутатов исчез.

В ходе обсуждения депутаты от оппозиции требовали изъять этот вопрос из ведения депутатов и передать независимой комиссии.

Глава финансовой комиссии Моше Гафни предложил приравнять зарплату министров к зарплате главы оппозиции, зарплату замминистра – к зарплате депутатов, а зарплату премьер-министра – к зарплате спикера Кнессета.

Отметим, что зарплаты депутатов Кнессета должны вырасти на 1.300 шекелей до 42.600 шекелей в месяц. Депутаты от партии "Еш Атид" и министр транспорта Исраэль Кац ("Ликуд") заявили, что отказываются от повышения зарплаты, однако технически это неосуществимо.

Как сообщили политическому обозревателю NEWSru.co.il Габи Вольфсону представители партии "Еш Атид", с момента избрания в Кнессет депутаты фракции "Еш Атид" настаивают на прекращении практики, предусматривающей ежегодное увеличение зарплат парламентариям за счет благосостояния граждан. Более того, "Еш Атид" неоднократно предлагала сократить зарплаты депутатов на 10%, однако эта инициатива не нашла поддержки.

Пресс-служба минтранса сообщила, что Исраэль Кац обратился к Моше Гафни с просьбой принять соответствующее решение, позволяющее ему отказаться от повышения зарплаты. Он заявив, что предпочитает перевести эти деньги инвалидам и другим неимущим группам населения.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 15 января 2018 г.
Финкомиссия Кнессета рассмотрит привязку зарплат министров к зарплатам депутатов







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 15 января 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018