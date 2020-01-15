Отчет управления госкомпаний: средняя зарплата – 23 тысячи шекелей в месяц

Управление государственных компаний опубликовало годовой отчет о зарплатах сотрудников 16 крупнейших из 49 государственных компаний, на долю которых в 2018 году приходилось 94,6% штата, 96,8% зарплат и 93% доходов всех госкомпаний.

В общей сложности речь идет о 53.168 сотрудниках, что на 0,4% больше чем год назад. 57% из них сосредоточены в двух компаниях – Израильской электрической компании ("Хеврат Хашмаль") и Израильской авиационной промышленности ("Таасия Авирит"). 42,8% сотрудников госкомпаний работают в оборонном секторе, 26,6% – в инфраструктурном секторе.

84% работников этих госкомпаний объединены под эгидой профсоюзов. В отчете отмечается, что столь высокая степень власти рабочих комитетов, в совокупности с определенной коллективными трудовыми договорами низкой гибкостью в управлении, препятствует развитию компаний.

Средняя зарплата брутто в госкомпаниях выросла в 2018 году на 2,6% до 23.105 шекелей в месяц, что более чем вдвое выше средней зарплаты по стране. Средняя зарплата в морских портах – 36.516 шекелей, в компаниях оборонной промышленности – 31.704 шекеля. Самая низкая средняя зарплата, 14.331 шекель в месяц брутто – в Почтовой компании ("Доар Исраэль"). Отметим, что зарплаты работников газотранспортной компании НАТГАЗ выросли в 2018 году на 30,6% по сравнению с 2017 годом в связи с новым коллективным трудовым договором.

Самая высокая зарплата среди сотрудников госкомпаний – у генерального директора оборонного концерна "Рафаэль" (113.217 шекелей брутто). На втором месте – генеральный директор "Хеврат Хашмаль" (97.365 шекелей брутто в месяц), на третьем – старший распорядитель работ в порту Хайфы (86.629 шекелей), на четвертом – генеральный директор "Таасия Авирит" (82.583 шекеля), на пятом – лоцман в порту Ашдода (78.744 шекеля). Также в первой десятке – генеральный директор компании "Намалей Исраэль", генеральный директор завода "Эльта", генеральный директор железнодорожной компании "Ракевет Исраэль", генеральный директор компании "Амидар" и генеральный директор "Доар Исраэль". Следует отметить, что зарплаты гендиректоров госкомпаний в среднем в 7 раз ниже, чем гендиректоров публичных компаний из индекса ТА-35.

13,5% сотрудников госкомпаний имеют родственников в той же компании. В порту Ашдода этот показатель составляет 36%, в "Рафаэле" – 26%, в порту Хайфы – 25%, в "Хеврат Хашмаль" – 24%, в "Ракевет Исраэль" – 16%, в "Таасия Авирит" и в "Доар Исраэль" – по 13%. В компаниях НЕТА и НАТГАЗ нет ни одного сотрудника с родственниками в той же компании.

Прибыль 16 крупнейших госкомпаний в 2018 году составила 4,63 миллиарда шекелей. На долю концерна "Таасия Авирит" приходится 18% всех доходов госкомпаний и 30% всех расходов госкомпаний на зарплаты сотрудников. В целом на зарплаты сотрудников тратится 60% доходов госкомпаний.

В штате госкомпаний только 26,1% женщин. При этом в компании "Хевра ле-Матнасим" женщины составляют 60% штата. Доля представителей эфиопской общины в госкомпаниях практически соответствует их доле в населении (1,49% при доле в населении в 1,69%), доля представителей друзской общины также достаточно высока (1,07% при доле в населении в 1,6%). А вот доля арабских сотрудников (1.32%) заметно ниже доли арабского сектора в населении страны (19,1%). Доля людей с ограниченными возможностями в штате госкомпаний – 1,99%.





