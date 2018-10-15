Минфин: уровень бедности на 21% меньше, чем утверждает "Битуах Леуми", а в арабском секторе - вдвое меньше

Отдел главного экономиста в министерстве финансов провел исследование уровня бедности в Израиле, основанное на анализе расходов домашнего хозяйства, а не доходов нетто, как это делает Ведомство национального страхования ("Битуах Леуми") при подготовке ежегодных отчетов о бедности.

Данная система нейтрализует разницу в собственном капитале (например, наличие собственной квартиры и проживание в арендованной квартире), а также "черные" доходы, которые укрываются от государства и, соответственно, не учитываются в отчетах "Битуах Леуми".

Уровень бедности по этой системе определен как расход на стандартизированную душу населения в размере менее 50% от медианного расхода.

Как сообщает The Marker, исследование минфина показало, что в период с 2002 по 2016 год доля бедных в Израиле колебалась в промежутке между 13,1% и 14,7%, тогда как отчеты "Битуах Леуми" говорили о бедности в промежутке между 18,1% и 20,6% населения.

В 2016 году данные минфина свидетельствуют о 14,6% бедного населения, а данные "Битуах Леуми" – о 18,5% (разница в 21%).

В арабском секторе разрыв между данными минфина и "Битуах Леуми" еще больше: 25,3% против 49,2%. В еврейском секторе эти показатели, соответственно, 12,7% и 13,1%.

В то же время в семьях с четырьмя и более детьми разрыв в показателях резко возрастает: 35,4% бедных по версии минфина против 49,8% по версии "Битуах Леуми".

Единственная группа населения, в которой доля бедных по версии минфина выше, чем по версии "Битуах Леуми", это семьи с двумя кормильцами – 8,4% против 5,2% соответственно. Это объясняется высоким уровнем неопределенности будущих доходов при отсутствии накоплений.





