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Минфин: уровень бедности на 21% меньше, чем утверждает "Битуах Леуми", а в арабском секторе - вдвое меньше

время публикации: 10:35 | последнее обновление: 11:05 блог версия для печати фото
Минфин: уровень бедности на 21% меньше, чем утверждает "Битуах Леуми", а в арабском секторе - вдвое меньше
Минфин: уровень бедности на 21% меньше, чем утверждает "Битуах Леуми", а в арабском секторе - вдвое меньше
Минфин: уровень бедности на 21% меньше, чем утверждает "Битуах Леуми", а в арабском секторе - вдвое меньше

Отдел главного экономиста в министерстве финансов провел исследование уровня бедности в Израиле, основанное на анализе расходов домашнего хозяйства, а не доходов нетто, как это делает Ведомство национального страхования ("Битуах Леуми") при подготовке ежегодных отчетов о бедности.

Данная система нейтрализует разницу в собственном капитале (например, наличие собственной квартиры и проживание в арендованной квартире), а также "черные" доходы, которые укрываются от государства и, соответственно, не учитываются в отчетах "Битуах Леуми".

Уровень бедности по этой системе определен как расход на стандартизированную душу населения в размере менее 50% от медианного расхода.

Как сообщает The Marker, исследование минфина показало, что в период с 2002 по 2016 год доля бедных в Израиле колебалась в промежутке между 13,1% и 14,7%, тогда как отчеты "Битуах Леуми" говорили о бедности в промежутке между 18,1% и 20,6% населения.

В 2016 году данные минфина свидетельствуют о 14,6% бедного населения, а данные "Битуах Леуми" – о 18,5% (разница в 21%).

В арабском секторе разрыв между данными минфина и "Битуах Леуми" еще больше: 25,3% против 49,2%. В еврейском секторе эти показатели, соответственно, 12,7% и 13,1%.

В то же время в семьях с четырьмя и более детьми разрыв в показателях резко возрастает: 35,4% бедных по версии минфина против 49,8% по версии "Битуах Леуми".

Единственная группа населения, в которой доля бедных по версии минфина выше, чем по версии "Битуах Леуми", это семьи с двумя кормильцами – 8,4% против 5,2% соответственно. Это объясняется высоким уровнем неопределенности будущих доходов при отсутствии накоплений.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 6 декабря 2017 г.
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// NEWSru.co.il // Экономика // 28 сентября 2017 г.
Минфин: в последние полтора года уровень занятости "харедим" на рынке труда снизился
// NEWSru.co.il // Экономика // 27 июня 2017 г.
"План Нетаниягу": в течение 4-х лет помощь инвалидам увеличится на 4 миллиарда шекелей в год
// NEWSru.co.il // Экономика // 15 декабря 2016 г.
Отчет о бедности: меньше пенсионеров и "харедим", больше арабов и малодетных семей





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