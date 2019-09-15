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Экономика

После атак Саудовская Аравия объявила: добыча нефти сократилась на 50%

время публикации: 07:03 | последнее обновление: 10:25 блог версия для печати фото
После атак Саудовская Аравия объявила: добыча нефти сократилась на 50%
После атак Саудовская Аравия объявила: добыча нефти сократилась на 50%
Король Саудовской Аравии Салман

Воздушные атаки на саудовские нефтедобывающие объекты привели к сокращению добычи нефти в королевстве на 50%, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Абд аль-Азиз бин Салман агентству SPA.

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От отметил, что объемы поставок саудовской сырой нефти сократились на 5,7 миллионов баррелей.

Теракты привели и к сокращению производства попутного газа в объеме около 2 миллиардов кубических футов в сутки, который потребовался бы для производства 700 тысяч баррелей сжиженного природного газа, отметил министр.

Заявление саудовского министра цитируют многие международные агентства.

По словам Абд аль-Азиз бин Салмана, частично потери будут компенсированы за счет нефти из резервных хранилищ.

Министр выступил с этим заявлением после атаки на заводы национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаке на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии: "Иран начал беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей. Нет никаких данных о том, чтобы атаки были осуществлены из Йемена".

До сих пор подобные атаки осуществляли йеменские хуситы, которые задействовали беспилотные самолеты иранского производства. Обычно для атак саудовских объектов хуситы используют беспилотники "Касиф-2К", которые являются сравнительно новой версией летающего боеприпаса Ababil-T производства Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

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