16 апреля 2017 г.
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Экономика

Иран начал добычу газа с нового подводного месторождения

время публикации: 15:51 | последнее обновление: 15:51 блог версия для печати

Президент Исламской республики Иран Хасан Роухани принял участие в церемонии открытия нового газового месторождения, которое расположено в Персидском заливе. Часть месторождения принадлежит Катару, часть – Ирану.

Объем добычи с нового месторождения должен составить 540 миллионов кубометров в сутки. Потребности Исламской республики в природном газе – всего на 10 миллионов кубометров выше.

Когда месторождение выйдет на проектную мощность, общая добыча газа в Иране составит 750 миллионов кубометра в сутки. Это дало Рухани основание назвать новое месторождение "стартовой площадкой в будущее".

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Воскресенье, 16 апреля 2017 г.
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