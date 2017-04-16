Иран начал добычу газа с нового подводного месторождения

Президент Исламской республики Иран Хасан Роухани принял участие в церемонии открытия нового газового месторождения, которое расположено в Персидском заливе. Часть месторождения принадлежит Катару, часть – Ирану.

Объем добычи с нового месторождения должен составить 540 миллионов кубометров в сутки. Потребности Исламской республики в природном газе – всего на 10 миллионов кубометров выше.

Когда месторождение выйдет на проектную мощность, общая добыча газа в Иране составит 750 миллионов кубометра в сутки. Это дало Рухани основание назвать новое месторождение "стартовой площадкой в будущее".