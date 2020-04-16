Прогноз МВФ по Израилю: сокращение ВВП на 6,3% и 12% безработицы

Международный валютный фонд опубликовал новый прогноз по состоянию израильской экономики на конец 2020 года в свете кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.

По оценке МВФ, к концу года объемы экономической деятельности Израиля сократятся на 6,3%. Даже после выхода из карантина и возобновления экономической деятельности уровень безработицы составит к концу года 12%, в три раза больше, чем до начала кризиса.

Сокращение экономической деятельности и высокий уровень безработицы приведут к дефляции и снижению цен на 2%.

В 2021 году МВФ прогнозирует Израилю 5% роста ВВП, сокращение безработицы до 7,6%, рост цен на 0,5%.

Данный прогноз заметно пессимистичнее прогноза Банка Израиля, оценивающего сокращение ВВП в 2020 году на уровне 5,3%, а уровень безработицы в конце года на уровне 6%. В 2021 году, по оценке Банка Израиля, израильский ВВП вырастет на 8,7%.

Необходимо отметить, что на текущий момент прогноз МВФ опубликован только в виде таблицы без комментариев, которые будут опубликованы позднее. Не исключено, что столь значительная разница в прогнозах вызвана разными исходными данными касательно длительности полного карантина.

Экономисты МВФ прогнозируют сокращение глобального ВВП на 3%, в том числе ВВС Северной Америки – на 6%, Западной Европы – на 7,3%, Восточной Европы – на 5,2%, развитых стран Азии и Океании – на 4,5%, Южной Америки – на 5%.







За нашими публикациями можно следить в следующих социальных сетях и мессенджерах (указана активная ссылка на страницу):

FACEBOOK TELEGRAM TWITTER ВКОНТАКТЕ ОДНОКЛАССНИКИ

Подписывайтесь на наши новости. Мы признательны вам за внимание и доверие.