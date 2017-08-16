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Экономика

Завершена забастовка в банке "Мизрахи-Тфахот"

время публикации: 09:24 | последнее обновление: 09:33 блог версия для печати фото
Завершена забастовка в банке "Мизрахи-Тфахот"

В среду, 16 августа, завершилась длившаяся две недели забастовка в банке "Мизрахи-Тфахот". Филиалы банка возобновили работу в полном объеме.

Забастовка завершилась после ночных переговоров руководства банков с лидерами рабочего комитета.

Стороны договорились о повышении зарплат работников, которым требовалось дополнение до минимальной зарплаты, о продолжении программы добровольного досрочного ухода на пенсию и о поддержке работниками процесса приобретения других банков и слияния с ними.

60% зарплаты за дни забастовки будут вычтены из отпускных дней работников, а оставшееся разбито на платежи до конца 2017 года.

Надбавка к зарплате работников за стаж будет составлять 3% в год в течение 7 лет.

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Среда, 16 августа 2017 г.
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