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Экономика

Концерн "Авиационная промышленность" возглавит Арэль Локер

время публикации: 15:28 | последнее обновление: 15:28 блог версия для печати фото
Концерн "Авиационная промышленность" возглавит Арэль Локер

Совет директоров государственного оборонного концерна "Израильская авиационная промышленность" (ТАА, IAI) утвердил кандидатуру Арэля Локера на пост председателя совета директоров концерна.

Голосование было проведено после того, как была окончательно снята с повестки дня кандидатура Яира Шамира, продвигавшаяся министром обороны Авигдором Либерманом.

Назначение Локера должно быть утверждено комиссией по назначениям управления госкомпаний, а также министрами финансов и обороны.

Арэль Локер – адвокат со специализацией в экономике и финансах. В период с 2011 по 2015 год занимал пост гендиректора министерства главы правительства.

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// NEWSru.co.il // Экономика // 29 мая 2016 г.
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