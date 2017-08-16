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Экономика

"Калькалист": китайский инвестфонд хочет купить израильский стартап за миллиард долларов

время публикации: 10:50 | последнее обновление: 10:50 блог версия для печати фото
"Калькалист": китайский инвестфонд хочет купить израильский стартап за миллиард долларов

Китайский инвестиционный фонд PrimaVera уже два месяца ведет переговоры о покупке израильской стартап-компании IronSource за 1 миллиард долларов, сообщает газета "Калькалист".

По данным газеты, фонд, управляющий капиталом в размере 2,9 миллиарда долларов, планирует привлечь к сделке одного или двух дополнительных инвесторов.

Компания IronSource, основанная в 2009 году, разработала программу по установке программного обеспечения и инструмент для разработчиков InstallCore.

По данным "Калькалиста", в 2016 году доходы компании составили 450 миллионов долларов, а чистая прибыль – 50 миллионов долларов.

Штат компании составляет 750 сотрудников.

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