Темпы роста экономики Израиля в первом полугодии – 2,1%

Согласно предварительным данным ЦСБ Израиля, темпы роста израильской экономики во втором квартале 2017 года составили 2,7% в годовом исчислении.

Одновременно ЦСБ откорректировало показатель за первый квартал, снизив его с 1,4% до 0,6%.

Таким образом, темпы роста ВВП составили за первое полугодие 2,1%.

ВВП на душу населения в первом квартале снизился на 1,2%, а во втором квартале – вырос на 0,9%.

Уровень частного потребления вырос на 6,5%, а государственного потребления – на 3,5%. Уровень капитальных инвестиций вырос на 5,2%.

В то же время объем экспорта снизился на 8,8%.