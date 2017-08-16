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Экономика

Темпы роста экономики Израиля в первом полугодии – 2,1%

время публикации: 14:09 | последнее обновление: 14:09 блог версия для печати фото
Темпы роста экономики Израиля в первом полугодии – 2,1%

Согласно предварительным данным ЦСБ Израиля, темпы роста израильской экономики во втором квартале 2017 года составили 2,7% в годовом исчислении.

Одновременно ЦСБ откорректировало показатель за первый квартал, снизив его с 1,4% до 0,6%.

Таким образом, темпы роста ВВП составили за первое полугодие 2,1%.

ВВП на душу населения в первом квартале снизился на 1,2%, а во втором квартале – вырос на 0,9%.

Уровень частного потребления вырос на 6,5%, а государственного потребления – на 3,5%. Уровень капитальных инвестиций вырос на 5,2%.

В то же время объем экспорта снизился на 8,8%.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 17 мая 2017 г.
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// NEWSru.co.il // Экономика // 16 мая 2017 г.
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// NEWSru.co.il // Экономика // 16 февраля 2017 г.
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