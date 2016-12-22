Финкомиссия Кнессета утвердила налоговые реформы

Финансовая комиссия Кнессета в ходе марафонного заседания утвердила параграфы закона о государственном регулировании, касающиеся существенных изменений в налоговом законодательстве.

В частности, депутаты утвердили параграф "о налогообложении третьей квартиры", который продвигал министр финансов Моше Кахлон.

Согласно итоговым договоренностям, владельцы трех квартир и более, предназначенных на съем, будут платить налог в размере 1% от стоимости третьей и более квартиры, но не более 18 тысяч шекелей в год с квартиры.

Если совокупная стоимость двух самых дешевых квартир из трех менее 1,15 миллиона шекелей, налог с третьей квартиры взиматься не будет. Если совокупная стоимость двух самых дешевых квартир находится в диапазоне от 1,15 до 1,4 миллиона шекелей, налог будет взиматься по сниженной ставке.

Тем, кто продаст третью и более квартиру до 1 октября 2017 года, налоговое управление вернет до 75 тысяч шекелей налога на прирост стоимости. Кроме того, лицо, продавшее квартиру покупателю, у которого не было квартиры или была только одна квартира, получит право до 1 октября 2017 года без уплаты налога вложить в пенсионный фонд сумму до 2 миллионов шекелей.

Также комиссия утвердила параграф о снижении налогообложения высокотехнологичных и промышленных компаний на интеллектуальную собственность. Данный параграф призван поощрять международные корпорации сохранять регистрацию интеллектуальной собственности в Израиле, а не выводить ее за границу.

Согласно поправке, налог на интеллектуальную собственность для хайтек-компаний с оборотом до 10 миллиардов шекелей, базирующихся в центре страны, снижен с 16% до 12%, а налог на интеллектуальную собственность для хайтек и промышленных компаний с оборотом до 10 миллиадов шекелей, базирующихся на периферии – с 9% до 7,5%.

Налог на интеллектуальную собственность для хайтек-компаний с оборотом более 10 миллиардов шекелей будет снижен с 12% до 6%. Налог на дивиденд с технологических доходов иностранной компании будет снижен с 20% до 4%.

Налог на прибыль будет снижен для всех компаний до 24% в 2017 году и до 23% в 2018 году.

Еще одна утвержденная реформа предусматривает перевод членов кибуцев с общего на индивидуальное налогообложение. Изменение касательно подоходного налога вступит в силу с 1 января 2017 года, а касательно налога на здравоохранение и выплат в Институт национального страхования – с 1 июля 2017 года.

Два других существенных решения, утвержденных финкомиссией, включают налогообложение отчислений на случай увольнения для лиц и создание фонда муниципального налога, взимаемого с государственных учреждений.

С 1 января 2017 года отчисления на случай увольнения будут облагаться налогом, если осуществляются с зарплаты свыше 44 тысяч шекелей в месяц нетто (около 56 тысяч шекелей брутто), а размер отчисления составляет 6%, и с зарплаты свыше 32 тысяч шекелей нетто (около 40 тысяч брутто) при размере отчисления 8,3%.

Что касается муниципального налога, государство создаст специальный фонд, в который будет переводиться налог, который государство должно платить муниципалитетам за государственные учреждения и базы ЦАХАЛа. Средства из этого фонда будут распределяться между муниципалитетами в соответствии с их социоэкономическим статусом, индексом периферийности, количеством населения, долей репатриантов, находящихся в стране менее 15 лет и долей представителей эфиопской общины, прибывших в Израиль после 1 января 1984 года.

75% средств фонда получат населенные пункты из социо-экономических и периферийных кластеров 1-5.





