Intel приобрела израильский стартап Habana Labs за 2 млрд долларов

В понедельник, 16 декабря, корпорация Intel объявила о приобретении израильской стартап-компании Habana Labs, занимавшейся разработкой микропроцессоров для аппаратного ускорения алгоритмов искусственного интеллекта. Это второе крупное приобретение Intel в Израиле за последние три года: в 2016 году компания заплатила за израильский стартап Mobileye 15 млрд долларов.

Издание "Калькалист" отмечает, что за созданием Habana Labs стояла команда, обладающая богатым опытом "выращивания стартапов на продажу". Лаборатория была создана три года назад Давидом Даханом и Роном Халуцем, которые к тому времени успешно продали свой стартап PrimeSense - Apple за 345 млн. Их первым инвестором стал Авигдор Виленц, один из основателей компании Annapurna Labs, проданной в 2015 году Amazon за 370 млн долларов, а также стартапа Galileo Technologies, который был продан Marvell Technology Group за 2,7 млрд долларов.

За три года существования Habana Labs получила 120 млн на развитие от венчурных инвесторов, среди которых была и сама Intel.

В штате Habana Labs работают около 150 человек, проживающих в США, Израиле и Польше.





