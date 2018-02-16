Intel вложит в новый проект в Израиле 4 миллиарда долларов

Министр финансов Моше Кахлон и генеральный директор Intel Israel Янив Гарти объявили в ходе конференции Digital Health в Хайфе, что глобальная корпорация Intel выбрала Израиль местом для нового проекта, в который будут вложены значительные средства.

По словам Кахлона, переговоры между руководством Intel и правительством Израиля длились около полутора лет. Министр не сообщил подробностей, однако газета "Гаарец" утверждает со ссылкой на экспертов, что речь идет о 4 миллиардах долларов.

О каком именно проекте идет речь, также не сообщается. Подробности должны быть опубликованы в ближайшие недели.

На текущий момент Intel является одним из крупнейших работодателей в Израиле (11 тысяч работников) и крупнейшим израильским экспортером (до 10% израильского экспорта).

В Израиле осуществляется значительная часть разработки и производства новых компьютерных чипов. В частности, в течение 2018 года на заводе будет запущена новая линия по производству чипов на заводе в Кирьят-Гате.





