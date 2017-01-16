16 января 2017 г.
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Экономика

Дефляция в 2016 году в Израиле составила -0,2%, жилье подорожало на 8,1%

время публикации: 07:42 | последнее обновление: 07:56 блог версия для печати фото
Дефляция в 2016 году в Израиле составила -0,2%, жилье подорожало на 8,1%

Согласно данным центрального статистического бюро Израиля, в декабре 2016 года индекс потребительских цен не изменился по сравнению с ноябрем.

Таким образом, израильская экономика третий год подряд завершает год в зоне дефляции, которая составила в 2016 году -0,2% после -1% в 2015 году и -0,25% в 2014 году.

При этом экономисты прогнозируют, что период дефляции завершается, и что в следующем году уровень инфляции составит около 1%.

В Банке Израиля подчеркивают, что дефляция в Израиле – следствие снижения стоимости энергоносителей на мировых рынках в сочетании с административными мерами по снижению цен, предпринимаемыми правительством Израиля в последние годы.

Следует также подчеркнуть, что без учета цен на жилье уровень дефляции в 2016 году составил -0,7%. Цены на жилье выросли в 2016 году на 8,1%.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 16 декабря 2015 г.
Индекс цен снизился вдвое больше, чем прогнозировалось
// NEWSru.co.il // Экономика // 20 марта 2009 г.
Дефляция израильской экономики. Комментарий банка "Бейнлеуми"
// NEWSru.co.il // Экономика // 16 октября 2007 г.
Израильская экономика: инфляция для бедных и дефляция для богатых







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