Дефляция в 2016 году в Израиле составила -0,2%, жилье подорожало на 8,1%

Согласно данным центрального статистического бюро Израиля, в декабре 2016 года индекс потребительских цен не изменился по сравнению с ноябрем.

Таким образом, израильская экономика третий год подряд завершает год в зоне дефляции, которая составила в 2016 году -0,2% после -1% в 2015 году и -0,25% в 2014 году.

При этом экономисты прогнозируют, что период дефляции завершается, и что в следующем году уровень инфляции составит около 1%.

В Банке Израиля подчеркивают, что дефляция в Израиле – следствие снижения стоимости энергоносителей на мировых рынках в сочетании с административными мерами по снижению цен, предпринимаемыми правительством Израиля в последние годы.

Следует также подчеркнуть, что без учета цен на жилье уровень дефляции в 2016 году составил -0,7%. Цены на жилье выросли в 2016 году на 8,1%.





