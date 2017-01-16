16 января 2017 г.
последняя новость: 14:51
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:14 Ас-Сиси обещал за полгода восстановить курс египетской валюты
12:00 США передали Израилю данные о счетах 35 тысяч израильтян
09:45 Правительство утвердило программу развития хайтека и импорта программистов
07:42 Дефляция в 2016 году в Израиле составила -0,2%, жилье подорожало на 8,1%
12:50 Профсоюз служащих "Эль-Аль" предупредил о грозящей нехватке пилотов
09:53 Саудовская авиакомпания и Airbus заключили многомиллиардную сделку
13:42 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро снизились
08:58 Суд: при увольнении предпенсионный возраст должен учитываться в пользу работника
16:07 Дефицит внешнеторгового баланса Израиля в 2016 году составил 50,2 млрд шекелей
16:01 Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро возрос
Экономика

Ас-Сиси обещал за полгода восстановить курс египетской валюты

время публикации: 13:14 | последнее обновление: 13:15 блог версия для печати фото
Абд аль-Фаттах ас-Сиси

Президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси обещал согражданам, что максимум через полгода курс египетской лиры по отношению к доллару снова станет "честным". Это заявление было призвано вернуть населению веру в национальную валюту.

"Нынешний обменный курс не является справедливым. Но мы можем, при помощи мер, принимаемых правительством и при поддержке граждан сделать его честным. Это сразу облегчит жизнь египтян", - заявил он в первом с начала года телевизионном интервью.

3 ноября Центробанк Египта принял решение, согласно которому национальная валюта будет обмениваться по рыночным ценам. Это привело к резкому всплеску инфляции: только за декабрь 2016 года лира потеряла 26% своей стоимости.

Однако решение Центробанка позволило Египту получить заем Международного валютного фонда на сумму 12 миллиардов долларов. Эта мера также помогла сделать египетскую экономику более привлекательной для иностранных инвесторов.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 11 ноября 2016 г.
МВФ утвердил египетский кредит в размере 12 млрд долларов
// NEWSru.co.il // Экономика // 4 ноября 2016 г.
После обрушения курса египетского фунта правительство повысило цены на топливо
// NEWSru.co.il // Спорт // 4 ноября 2016 г.
Египетское правительство запрещает наем иностранных тренеров ради экономии валюты
// NEWSru.co.il // Экономика // 3 ноября 2016 г.
Дефолт в Египте, фунт потерял 48% стоимости







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 16 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017