Ас-Сиси обещал за полгода восстановить курс египетской валюты

Президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси обещал согражданам, что максимум через полгода курс египетской лиры по отношению к доллару снова станет "честным". Это заявление было призвано вернуть населению веру в национальную валюту.

"Нынешний обменный курс не является справедливым. Но мы можем, при помощи мер, принимаемых правительством и при поддержке граждан сделать его честным. Это сразу облегчит жизнь египтян", - заявил он в первом с начала года телевизионном интервью.

3 ноября Центробанк Египта принял решение, согласно которому национальная валюта будет обмениваться по рыночным ценам. Это привело к резкому всплеску инфляции: только за декабрь 2016 года лира потеряла 26% своей стоимости.

Однако решение Центробанка позволило Египту получить заем Международного валютного фонда на сумму 12 миллиардов долларов. Эта мера также помогла сделать египетскую экономику более привлекательной для иностранных инвесторов.