США передали Израилю данные о 35 тысячах налоговых резидентах

Налоговое управление Израиля получило от властей США данные о счетах 35 тысяч граждан Израиля, средства которых размещены в финансовых структурах США.

Как сообщает "Глобс", управление начало анализ данных, включающих информацию о счетах и их владельцах, на предмет выявления случаев уклонения от уплаты налога.

Израиль получил информацию после того, как в ноябре-декабре прошлого года передал США информацию о счетах граждан и жителей США, размещенных в израильских финансовых структурах по состоянию за 2014 и 2015 года.

Обмен информацией осуществляется на основании соглашения FATCA, подписанного два года назад между властями США и Израиля.

В дальнейшем обмен информацией будет осуществляться раз в год в автоматическим режиме.