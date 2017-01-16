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Экономика

США передали Израилю данные о 35 тысячах налоговых резидентах

время публикации: 12:00 | последнее обновление: 12:00 блог версия для печати фото
США передали Израилю данные о 35 тысячах налоговых резидентах

Налоговое управление Израиля получило от властей США данные о счетах 35 тысяч граждан Израиля, средства которых размещены в финансовых структурах США.

Как сообщает "Глобс", управление начало анализ данных, включающих информацию о счетах и их владельцах, на предмет выявления случаев уклонения от уплаты налога.

Израиль получил информацию после того, как в ноябре-декабре прошлого года передал США информацию о счетах граждан и жителей США, размещенных в израильских финансовых структурах по состоянию за 2014 и 2015 года.

Обмен информацией осуществляется на основании соглашения FATCA, подписанного два года назад между властями США и Израиля.

В дальнейшем обмен информацией будет осуществляться раз в год в автоматическим режиме.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 1 мая 2014 г.
Израиль начал передавать США финансовую информацию об американских гражданах
// NEWSru.co.il // Экономика // 29 апреля 2014 г.
С 1 июля израильские банки будут отчитываться перед США по счетам американских граждан







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