16 января 2017 г.
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Экономика

Правительство утвердило программу развития хайтека и импорта программистов

время публикации: 09:45 | последнее обновление: 09:48 блог версия для печати фото
Правительство утвердило программу развития хайтека и импорта программистов

В ходе воскресного заседания правительство Израиля утвердило пакет мер, направленных на увеличение количества рабочей силы в секторе высоких технологий.

В рамках утвержденной программы правительство намерено увеличить на 40% за 6 лет количество студентов высокотехнологичных факультетов вузов, с упором на университеты, создать программы усиленной подготовки для представителей групп населения, доля которых в хайтеке слишком низка (женщины, ультраортодоксальные евреи, арабы), активизировать сотрудничество вузов с министерством обороны и подразделениями ЦАХАЛа, служба в которых увеличивает потенциал хайтек-промышленности.

Кроме того, правительство намерено поощрять возвращение на родину инженеров-программистов, уехавших на ПМЖ за границу и репатриацию тех, кто имеет право на возвращение, а также планирует утвердить разрешение на ввоз в страну до 500 иностранных специалистов в год, стоимость зарплаты которых не ниже 30 тысяч шекелей в месяц.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 26 декабря 2016 г.
Темпы роста зарплат в израильском хайтеке немного снизились
// NEWSru.co.il // Экономика // 22 июня 2016 г.
Главный ученый: Израилю не хватает 10 тысяч программистов и инженеров







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Понедельник, 16 января 2017 г.
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