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Экономика

Сеть "Тив-Таам" оштрафована за нарушение закона о защите прав потребителей

время публикации: 15:17 | последнее обновление: 15:17 блог версия для печати фото
Сеть "Тив-Таам" оштрафована за нарушение закона о защите прав потребителей

Мировой суд Тель-Авива отклонил апелляцию сети некошерных магазинов "Тив-Таам" и обязал выплатить штраф в размере 235.000 шекелей за нарушение закона о защите прав потребителей.

Штраф "Тив-Таам" был выписан после того, как инспекторы, проверявшие филиалы сети в Холоне и Ришон ле-Ционе, обнаружили расхождение в ценах, указанными на прилавках, и ценами на кассе. Кроме того, на многих товарах, продающихся в магазинах сети, не оказалось ценников.

Суд также обязал сеть "Тив-Таам" оплатить судебные расходы в размере 10.000 шекелей.

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