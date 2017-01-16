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Экономика

Итоги валютных торгов: курс доллара возрос, курс евро снизился

время публикации: 15:44 | последнее обновление: 15:44 блог версия для печати фото
Итоги валютных торгов: курс доллара возрос, курс евро снизился

Банк Израиля сообщает, что в понедельник, 16 января, валютные торги завершились легким повышением курса доллара и таким же снижением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара возрос на 0,210% и составил 3,826 шекелей за $1. Курс евро снизился на 0,266% и составил 4,053 шекелей за €1.

Торги на тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент устойчивым снижением всех основных индексов.

27 декабря монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку на декабрь без изменений – на уровне 0,1%. Последний раз учетная ставка была понижена в феврале 2015 года - на 0,15%.

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