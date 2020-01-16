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NEWSru.co.il :: Экономика16 января 2020 г., 12:53

Зарплаты народных избранников после индексации: депутат Кнессета – 45,3 тысячи, спикер – 56,3 тысячи

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Зарплаты народных избранников после индексации: депутат Кнессета &#8211; 45,3 тысячи, спикер &#8211; 56,3 тысячи

Радиостанция "Галей ЦАЛАХ" опубликованы зарплаты президента Израиля, министров и депутатов Кнессета после индексации, осуществленной 1 января 2020 года.

Напомним, что зарплаты депутатов привязаны к средней зарплате по стране и индексируются раз в год. С 2018 года также индексируются и зарплаты министров, которые ранее были привязаны к уровню инфляции.

В связи с ростом средней зарплаты по стране, в 2020 году зарплаты народных избранников выросли на 1.255-1.729 шекелей в месяц брутто.

Зарплата президента Израиля составляет теперь 64.673 шекеля и 29 агорот в месяц брутто.

Зарплата премьер-министра и спикера Кнессета – 56.345 шекелей и 29 агорот в месяц брутто.

Зарплаты министров и председателя оппозиции – 50.673 шекеля и 29 агорот в месяц брутто.

Зарплаты заместителей министра и председателей комиссий Кнессета – 47.549 шекелей и 29 агорот в месяц брутто.

Зарплата рядового депутата Кнессета – 45.274 шекеля и 29 агорот в месяц брутто.

Согласно бухгалтерскому отделу Кнессета, все депутаты партии НДИ, а также Мики Леви, Мики Хаймович, Изхар Шай, Йорам Сегалович и Орна Барбивай (из блока "Кахоль Лаван"), Амир Перец, Равиталь Свид и Офер Бар-Лев (партия "Авода") и Офир Кац (партия "Ликуд") отказались от индексации.

В блоке "Кахоль Лаван" сообщают, что все остальные депутаты пожертвовали надбавку различным благотворительным организациям по своему выбору.



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